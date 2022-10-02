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糗了！高雄21歲男無照偷開老闆車酒駕 過彎自撞車毀了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄21歲王姓鐵工昨天偷開老闆轎車出門，和友人到新興區一家酒吧喝酒，今凌晨3時許，爛醉的王男酒駕載著兩名好友，行經建國一路、大順三路口時，轎車失控自撞，不僅撞壞號誌箱及台電變電箱，老闆的轎車也側翻半毀，幸車上3人僅受輕傷。

警方到場後，發現王男不僅酒測值每公升達0.59毫克，還無照駕駛，詢後依公共危險罪嫌移送法辦。

警方調查，王男昨凌晨與林姓（20歲）、張簡姓（20歲）好友，相約到新興區一家酒吧狂歡，今凌晨3時許，喝多的3人由王男開車，準備載兩名好友返家，行經建國一路、大順三路口時，疑因過彎不慎，整輛車側翻，撞向人行道的號誌箱與變電箱。

轄區苓雅警方局獲報後到場，王男、林男等人幸運僅手部輕微擦傷，並未受傷，至於號誌燈桿，還好撞擊力道輕微，仍能正常運作，事後由交通局號誌小組及台電人員到場維修。

據了解，王男駕駛的銀色轎車，是他任職公司的老闆所有，警方事後詢問，老闆才知道王男偷開公司轎車出門，且酒駕自撞，導致車輛半毀，王還被查出無照，不僅吃下最高1萬2000元無照罰單，因酒測值超標，另依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方表示，林男、張簡男未勸導禁止王男酒後駕車，兩人也將依道路交通管理處罰條例，處6000至1萬5000元以下罰鍰，今凌晨已由員警一併開單告發。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

王姓男子無照偷開老闆車出門，因過彎失控自撞路邊號誌箱與變電箱，因酒測值高達每公升0.59毫克，被依公共危險罪送辦。圖/讀者提供
王姓男子無照偷開老闆車出門，因過彎失控自撞路邊號誌箱與變電箱，因酒測值高達每公升0.59毫克，被依公共危險罪送辦。圖/讀者提供
王姓男子無照偷開老闆車出門，因過彎失控自撞路邊號誌箱與變電箱，因酒測值高達每公升0.59毫克，被依公共危險罪送辦。圖/讀者提供
王姓男子無照偷開老闆車出門，因過彎失控自撞路邊號誌箱與變電箱，因酒測值高達每公升0.59毫克，被依公共危險罪送辦。圖/讀者提供
王姓男子無照偷開老闆車出門，因過彎失控自撞路邊號誌箱與變電箱，因酒測值高達每公升0.59毫克，被依公共危險罪送辦。圖/讀者提供
王姓男子無照偷開老闆車出門，因過彎失控自撞路邊號誌箱與變電箱，因酒測值高達每公升0.59毫克，被依公共危險罪送辦。圖/讀者提供
王姓男子無照偷開老闆車出門，因過彎失控自撞路邊號誌箱與變電箱，因酒測值高達每公升0.59毫克，被依公共危險罪送辦。圖/讀者提供
王姓男子無照偷開老闆車出門，因過彎失控自撞路邊號誌箱與變電箱，因酒測值高達每公升0.59毫克，被依公共危險罪送辦。圖/讀者提供

酒駕 台電 酒測

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