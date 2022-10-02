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高雄無照男子酒駕 撞上人行道翻車險衝入商家

聯合報／ 記者林保光／即時報導

駕照的王姓男子今天凌晨駕駛轎車，轉彎失控翻車，撞毀路旁台電變電箱及交通號誌箱，險衝入路旁商家，與車上2名朋友受輕傷。警方到場對他酒測，發現他涉嫌酒駕，將他移送法辦，朋友也受罰。

今天凌晨3點20分許，王姓男子（21歲）開車經過高雄市苓雅區建國一路與大順三路口，突然失控撞向路旁，幸撞上台電變電箱及交通號誌箱，才未衝入商家，但車子翻車，變電箱和號誌箱都損毀，未造成停電。

王姓男子頭、頸部輕微擦挫傷，車上朋友林姓男子（20歲）、複姓張簡的男子（20歲）都雙手擦傷，3人從車內爬出，驚惶失措。居民及路人聽見猛烈撞擊聲，見車子差點撞進商家，都嚇了一跳趕緊報警。

警方到場，3人都不願就醫，問出王姓男子開車失控，但聞到王等3人身上有酒氣，發現開車的王姓男子不但沒駕照還酒駕。

警方對王酒測，呼氣酒測值每公升0.59毫克，立即逮捕他，查辦公共危險罪嫌，並開出無照駕駛罰單。他2名朋友因沒勸阻他酒後駕車，也一併開罰單，可處6000元至1萬5000元罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

王姓男子涉嫌無照酒駕，撞上人行道翻車，撞損號誌箱及台電變電箱。記者林保光／翻攝
王姓男子涉嫌無照酒駕，撞上人行道翻車，撞損號誌箱及台電變電箱。記者林保光／翻攝
王姓男子無照駕駛又酒駕撞翻車，車子拖吊上車。記者林保光／翻攝
王姓男子無照駕駛又酒駕撞翻車，車子拖吊上車。記者林保光／翻攝
王姓男子（中）涉嫌酒駕，經警方移送法辦。記者林保光／翻攝
王姓男子（中）涉嫌酒駕，經警方移送法辦。記者林保光／翻攝
王姓男子涉嫌酒駕，撞上人行道翻車，撞損號誌箱及台電變電箱。記者林保光／翻攝
王姓男子涉嫌酒駕，撞上人行道翻車，撞損號誌箱及台電變電箱。記者林保光／翻攝

酒測 駕照 台電

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