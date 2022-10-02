銅鑼鄉塑膠工廠大火 600坪廠房燒坍無人受困
苗栗縣銅鑼鄉中興工業區大揚科技公司今天清晨4點多起火火，一、二廠堆放製造塑膠大量甲苯、乙酸乙脂等原料火勢猛烈，600坪的鐵皮廠房燒坍，警消仍在灌救中，初步排除人員受困。
苗栗縣政府消防局今天清晨4點多接獲報案，銅鑼鄉中興工業區大揚科技公司起火，出動苗栗、公館及銅鑼等地人車趕赴現場，途中遠從數公里外的台72線快速道路，已經發現濃煙衝天，警消人員到達現場，大揚塑膠一、二廠已經全面燃燒。
消防人員初步勘查，因值假日廠房內無人員受困，存放甲苯、乙酸乙脂原料，還有煤油等易燃物起火，火勢相當猛烈，警消出動雲梯車及履帶式砲塔噴水車壓制火勢，侷限火勢在一、二廠，控制避免延燒至三廠及廠房外的甲苯儲槽，及毗鄰的光電廠等，目前仍在全力灌救中。
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