銅鑼鄉塑膠工廠大火 600坪廠房燒坍無人受困

苗栗縣銅鑼鄉中興工業區大揚科技公司今天清晨4點多起火火，一、二廠堆放製造塑膠大量甲苯、乙酸乙脂等原料火勢猛烈，600坪的鐵皮廠房燒坍，警消仍在灌救中，初步排除人員受困。

苗栗縣政府消防局今天清晨4點多接獲報案，銅鑼鄉中興工業區大揚科技公司起火，出動苗栗、公館及銅鑼等地人車趕赴現場，途中遠從數公里外的台72線快速道路，已經發現濃煙衝天，警消人員到達現場，大揚塑膠一、二廠已經全面燃燒。