快訊

嘉義布袋某平房今晨驚傳火警 行動不便老婦受困死亡

銅鑼鄉塑膠工廠大火 600坪廠房燒坍無人受困

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣銅鑼鄉中興工業區大揚科技公司今天清晨4點多起火火，一、二廠堆放製造塑膠大量甲苯、乙酸乙脂等原料火勢猛烈，600坪的鐵皮廠房燒坍，警消仍在灌救中，初步排除人員受困。

苗栗縣政府消防局今天清晨4點多接獲報案，銅鑼鄉中興工業區大揚科技公司起火，出動苗栗、公館及銅鑼等地人車趕赴現場，途中遠從數公里外的台72線快速道路，已經發現濃煙衝天，警消人員到達現場，大揚塑膠一、二廠已經全面燃燒。

消防人員初步勘查，因值假日廠房內無人員受困，存放甲苯、乙酸乙脂原料，還有煤油等易燃物起火，火勢相當猛烈，警消出動雲梯車及履帶式砲塔噴水車壓制火勢，侷限火勢在一、二廠，控制避免延燒至三廠及廠房外的甲苯儲槽，及毗鄰的光電廠等，目前仍在全力灌救中。

苗栗縣銅鑼鄉中興工業區大揚塑膠公司今天清晨4點多起火火，一、二廠600坪的鐵皮廠房燒坍，警消仍在灌救中。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣銅鑼鄉中興工業區大揚塑膠公司今天清晨4點多起火火，一、二廠600坪的鐵皮廠房燒坍，警消仍在灌救中。圖／苗栗縣政府消防局提供

苗栗縣

延伸閱讀

論文工廠捉刀！英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自「這國」

歐洲迎寒冬 浙江義烏老闆娘賣出80萬個熱水袋

大陸拒用塑膠臉藝人 名醫點破「問題關鍵」在這

醫學院長開工廠、做高價隱形牙套 揭密七千億黃金河谷

相關新聞

廣角鏡／高雄光榮碼頭 千萬遊艇竄燒

一艘停泊在高雄光榮碼頭的遊艇昨天下午突然起火燃燒，熊熊火勢和黑煙向上竄燒，消防局獲報火速抵達現場救援，火勢雖在半小時後控...

嘉義布袋某平房今晨驚傳火警 行動不便老婦受困死亡

嘉義縣布袋鎮貴舍里某戶平房，今早6點40分左右，驚傳火警，有人受困，警消獲報趕往搶救，6點58分入內搜救，找到受困者78...

六旬翁酒後開車撞死人 車藏市場還請友人載他逃逸

台南安南區本原街一段今天凌晨1時14分發生一起死亡車禍，67歲劉姓男子徒步經過疑遭自小貨車追撞後傷重，緊急送醫仍不治，而...

糗了!高雄21歲男無照偷開老闆車酒駕 過彎自撞車毀了

高雄21歲王姓鐵工昨天偷開老闆轎車出門，和友人到新興區一家酒吧喝酒，今凌晨3時許，爛醉的王男酒駕載著兩名好友，行經建國一...

高雄無照男子酒駕 撞上人行道翻車險衝入商家

無駕照的王姓男子今天凌晨駕駛轎車，轉彎失控翻車，撞毀路旁台電變電箱及交通號誌箱，險衝入路旁商家，與車上2名朋友受輕傷。警...

銅鑼鄉塑膠工廠大火 600坪廠房燒坍無人受困

苗栗縣銅鑼鄉中興工業區大揚科技公司今天清晨4點多起火火，一、二廠堆放製造塑膠大量甲苯、乙酸乙脂等原料火勢猛烈，600坪的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。