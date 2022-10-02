她高中目睹同學車禍亡情緒失常至死方休 慈善團體助後事

61歲李姓婦人高中時曾目睹同學車禍死亡，她受到太大刺激自此情緒異常，直到自己日前病逝。獨子無法負擔她後事費用，台中市水幫漁公益協會成員，有185人捐助善款，送她最後一程，昨天到她靈前上香致意。

台中市水幫漁公益協會理事長阮漢翔表示，此捐助案是殯葬業者通報，住台中市東區的61歲李姓婦人高中時，曾親眼目睹同學在她眼前車禍死亡，她受到太大刺激，自此患病，陸續治療後，情況時好時壞，嚴重時行為失控，傷害自己也危及公共安全。

她育有一子，獨力扶養，獨子唸高中時，她多次因行為異常肇事，獨子為了還母親惹事後的債務，必須在外工作。母子沒有同住，李婦日前病逝，獨子還有很多負債需要償還，無力負擔母親的喪葬費用。

水幫漁公益協會在協會群組通報此個案，立即獲得成員捐助，每人最高捐款500元，最低不限，有185人共捐出善款6萬多元，昨天由協會成員送到李婦靈堂前，圓滿她的身後事。

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