六旬翁酒後開車撞死人 車藏市場還請友人載他逃逸

台南安南區本原街一段今天凌晨1時14分發生一起死亡車禍，67歲劉姓男子徒步經過疑遭自小貨車追撞後傷重，緊急送醫仍不治，而60歲陳姓男子涉酒後肇事逃逸，警方循線在1公里外黃昏市場發現肇事車輛，但陳早已不見蹤影，經調閱監視器擴大追查，2個半小時將他緝捕到案。

據調查，陳男2017年間曾酒駕肇事，他表示，因為喝了酒撞到人很害怕，所以才會開車逃離現場，將車子遺棄在附近黃昏市場，再請54歲施姓女性友人開車前來接他離開。

台南市警三分局安中派出所調查，陳男凌晨駕駛自小貨車返家途中，稱在車上飲用1罐啤酒，行經本原街一段與徒步走在路旁的劉男發生車禍，但陳男未下車查看，逕自逃離現場。警方接獲110報案趕抵現場，發現1名男子傷勢嚴重，經救護人員緊急送往安南醫院搶救，2時20分仍宣告不治。

然而，肇事車輛及駕駛均不在現場，經員警擴大調查，1時49分在黃昏市場尋獲肇事車輛，擋風玻璃明顯破裂，惟駕駛仍不在現場。經查，發現有人到場接應陳男離開，再利用車輛辨識系統，3時35分在生態街查獲陳男及駕車接送的施女到案。