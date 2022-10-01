聽新聞
test
0:00 / 0:00
六旬翁酒後開車撞死人 車藏市場還請友人載他逃逸
台南安南區本原街一段今天凌晨1時14分發生一起死亡車禍，67歲劉姓男子徒步經過疑遭自小貨車追撞後傷重，緊急送醫仍不治，而60歲陳姓男子涉酒後肇事逃逸，警方循線在1公里外黃昏市場發現肇事車輛，但陳早已不見蹤影，經調閱監視器擴大追查，2個半小時將他緝捕到案。
據調查，陳男2017年間曾酒駕肇事，他表示，因為喝了酒撞到人很害怕，所以才會開車逃離現場，將車子遺棄在附近黃昏市場，再請54歲施姓女性友人開車前來接他離開。
台南市警三分局安中派出所調查，陳男凌晨駕駛自小貨車返家途中，稱在車上飲用1罐啤酒，行經本原街一段與徒步走在路旁的劉男發生車禍，但陳男未下車查看，逕自逃離現場。警方接獲110報案趕抵現場，發現1名男子傷勢嚴重，經救護人員緊急送往安南醫院搶救，2時20分仍宣告不治。
然而，肇事車輛及駕駛均不在現場，經員警擴大調查，1時49分在黃昏市場尋獲肇事車輛，擋風玻璃明顯破裂，惟駕駛仍不在現場。經查，發現有人到場接應陳男離開，再利用車輛辨識系統，3時35分在生態街查獲陳男及駕車接送的施女到案。
警方調查，陳男酒測值達0.16毫克，警方依不能安全駕駛致死罪及肇事逃逸等罪嫌，將他移送台南地檢署偵辦外，建請檢察官聲請羈押，並請交通局列入台南 重大酒駕嫌犯公布名單。至於施女部分則涉藏匿人犯罪嫌偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言