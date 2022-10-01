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台南深夜酒駕撞死人棄車逃逸 男子被逮送辦

中央社／ 台南1日電

台南市陳姓男子今天凌晨酒駕返家，在安南區撞上路旁徒步男子，造成對方傷重不治，但陳男未下車查看，反而駛離現場棄車後找施姓女子接送，2個多小時後2人被逮送辦。

台南市警局第三分局警員告訴中央社記者，60歲陳男今天凌晨1時許駕駛自小貨車返家，在安南區本原街撞上67歲劉姓男子，陳男未下車查看，反而駛離現場，將自小貨車遺棄在1公里外的黃昏市場後，再找來54歲施姓女子開車接送離開。

警方獲報趕到車禍現場，將重傷的劉男送醫，但劉男仍於凌晨2時許死亡；警方尋獲肇事自小貨車後，利用車輛辨識系統，凌晨3時許在安南區生態街逮獲陳男和施女，陳男酒測值超標。陳男則供稱，駕車返家途中，他在車上喝了1罐啤酒。

警方訊後，依不能安全駕駛致死及肇事逃逸等罪嫌，將陳男移送台南地檢署偵辦；施女依藏匿人犯罪嫌送辦。

台南 車禍 酒駕

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