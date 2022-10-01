16歲女北宜練卡普自摔亡 借車男友及車主確定依法送辦

16歲周姓少女昨天獨自騎男友林姓男子向張姓男子借來的機車上北宜公宜練卡普，疑過彎時不慎自摔遭對向鄭姓男子駕駛的預拌混凝土車輾斃，台北地檢署檢察官今天相驗後，除鄭男依過失致死罪嫌送辦外，並指示警方將借車的林男及車主張男，同樣依過失致死罪嫌函送檢方偵辦。

新北市消防局昨天上午9時56分獲報，坪林區北宜公路7段31.7公里處，發生機車與預拌混凝土車相撞車禍意外，救護人員到場，發現機車騎士為16歲周姓少女。因頭部傷勢嚴重，當場無生命跡象，緊急送往北市萬芳醫院搶救仍宣告不治。

警方調查，死者周女所騎機車車主為19歲張姓男子，據了解，該車是周女的22歲林姓男友向張男商借，警方除依違反道交條例對車主張男開單告發，可處以6000元至1萬2000元罰金，因死者家屬認為女兒騎車身亡，幫忙及同意借車的林男與張男也負起相關責任。

台北檢署檢察官今天下午到北市萬芳醫院相驗時，經警方當面請示，檢察官認為周女所騎輛機車的輪胎幾乎快要磨平，林男及張男二人也難辭其咎，昨天相驗後，指示將林男及張男也依過失致死罪嫌函送檢方偵辦。 16歲周姓少女昨天騎男友林姓男子向張姓男子借來的機車上北宜公宜練卡普，疑過彎時不慎自摔遭對向鄭姓男子駕駛的預拌混凝土車輾斃，檢察官今天相驗後，指示警方將借車的林男及車主張男依過失致死罪嫌函送檢方偵辦。記者王長鼎／翻攝

16歲周姓少女昨天騎男友林姓男子向張姓男子借來的機車上北宜公宜練卡普，疑過彎時不慎自摔遭對向鄭姓男子駕駛的預拌混凝土車輾斃，檢察官今天相驗後，指示警方將借車的林男及車主張男依過失致死罪嫌函送檢方偵辦。記者王長鼎／翻攝