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影／市價25萬越野車不見了 藝人林彥君愛車遭竊警追賊
藝人林彥君，日前將其汽車停放在新北市三重區新北環快下停車場，不料，翌日卻發現掛於車尾後方，一台要價25萬的SANTA CRUZ越野自行車，遭人偷走。林彥君當晚再臉書發文，並委託車友到派出所報案，希望警方能幫忙找回愛車。
據了解，藝人林彥君，日前將一輛汽車，停放在新北市三重區新北環快下停車場內，還將一台要價約25萬的紅色SANTA CRUZ 越野自行車，上鎖外掛在其汽車車尾，隨後商請一名江姓車友幫忙看雇。
周三（9月28日）晚上9時27分左右，江姓車友前往察看，見紅色SANTA CRUZ 越野自行車安在。沒想到隔天（9月29日）晚上9時許，江男前往開車，卻發車尾後攜車架鎖頭被破壞，自行車遭竊，趕緊聯繫林彥君，並報警處理。
事後，林彥君上臉書貼文，她說「我的車子被偷了，可以請大家幫我找找嗎？就是照片上這台車，連比賽的號碼牌都還沒拆！」希望大家粉友幫幫忙協助找她愛車。
對此，三重警方表示，已調閱附近監視器，並查訪附近運動民眾，但由於案發處監視器有死角，無法釐清竊嫌身分，目前已擴大調閱其他沿路監視器畫面，積極追緝竊嫌到案說明，依法究辦。
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