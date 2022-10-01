台中少年無照駕駛連撞4輛汽機車 無辜騎士死亡

台中市陳姓少年今天下午駕駛租賃汽車，行經太平區一處路口時，不明原因先撞上吳姓機車騎士，再追撞3輛自小客車才停住，吳姓騎士傷勢嚴重送醫不治，事故原因待警方調查。

台中市警察局太平分局告訴中央社記者，今天下午2時4分獲報，太平區中山路四段與新福路口發生多輛汽機車的事故，立即派員到場處理。

警方初步調查，17歲陳姓少年駕駛租賃小客車，案發當時行經中山路四段往環中東路方向，在新福路口時先撞上騎機車的39歲吳姓男子，再追撞43歲劉女、56歲洪女、24歲邱男等人駕駛的3輛自小客車才停下。

吳姓機車騎士遭撞傷勢嚴重，由救護車送往國軍台中總醫院急救仍傷重不治，其餘人未受傷。陳姓少年等駕駛人經呼氣酒測皆無酒精反應，由警方帶回調查；有關少年如何取得租賃車輛及事故原因，仍待警方進一步釐清。