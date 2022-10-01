年輕女子為和帥哥見面 花55萬購買遊戲點數驚覺被騙

刑事警察局發現，以往網路愛情交友詐騙，受害者大都為男性，由專人在網路社群放美女照片誘騙，但近日有歹徒在網路社群張貼帥哥照片，誘騙年輕女性交友，趁機要求購買遊戲點數（如Gash、MyCard）或代碼繳費。

9月上旬，桃園市25歲林姓女子，在交友軟體App認識自稱「傑克」男網友，雙方互加Line聊天，對方以男女朋友交往為前提，每天噓寒問暖，林女很快陷入愛情漩渦。

9月下旬對方傳訊息邀約林女約會吃飯，並詢問行動電話號碼，不久一名自稱「傑克」上班夜店的經理來電，表示要約「傑克」外出需先付新台幣5萬元，林女按照指示到不同超商購買Gash點數，共計14萬元並拍照給對方，經理又來電要求林女需再給付押金及封口費等費用，林女驚覺有異，撥打165反詐騙專線諮詢才知被騙。

新北市20歲許姓女子，在交友軟體認識吳姓男網友，對方以甜言蜜語博取信任，再互加Line連繫，吳男表示他的行業為男模，又說要約他出來見面，需先購買5萬元超商Gash點數，拍照給他才能見面。