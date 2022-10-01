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瑞芳一男子持麵包刀當街揮舞叫囂 警盾牌壓制民眾虛驚
新北市瑞芳區一名40多歲男子，今天下午情緒激動在自家大肆破壞及丟扔物品，遭鄰居出言制止後，持麵包刀當街揮舞叫囂。多名員警趕至，勸說他放下刀，最後利用盾牌壓制送醫處理。
瑞芳警分局調查，今天下午1點多獲報，瑞芳區某民宅外，有一名男子持刀叫囂，附近民眾擔心被波及，請警方趕快到場協助處理。
警方立即派遣瑞芳所線上巡邏警力到場處理，並提醒處理同仁要有危機意識，提高警覺並保護自身安全，另通報瑞芳所副所長吳界元、交通分隊、大寮所線上巡邏警力趕赴現場協處。
經查，這名男子疑因服用藥物過量，導致情緒激動在自家大肆破壞及丟扔物品，遭鄰居出言制止後，持麵包刀當街揮舞叫囂，員警到場利用盾牌壓制後，通報119救護人員強制送醫處理，未有人員受傷。
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