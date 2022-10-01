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影／毒品交易拿冰糖冒充出包 女毒販遭砍警漏夜逮人
新北市林姓女子上月與蔡姓男子進行毒品交易，涉拿冰糖冒充安非他命，事後被識破，蔡男昨夥同宋男持刀砍人，林女負傷開車逃跑，蔡男二人還騎車尾隨追人，林女脫逃後報案，新店警方獲報昨天連夜逮2人到案。警詢後依殺人未遂罪嫌將蔡、宋二人依法送辦，
新店警方昨天凌晨2時許獲報，新店區新烏路三段165巷口發生打架，一名女子疑似遭人砍傷，警方查出林姓女子（31歲）右手臂被砍一刀、左大腿二刀，受傷後趁機駕駛汽車逃離現場並撥打電話報案。
據了解，林女今年9月中拿冰糖混充安非他命與蔡姓男子（29歲）進行毒品交易，蔡男事後發現被騙，昨天凌晨蔡男與友人宋姓男子（46歲）在新店區新烏路三段165巷口附近，與林女相約談判，雙方疑一言不合，蔡男涉嫌持刀砍傷人，林女掙扎後跳上汽車加速逃離，蔡與宋男二人還騎機車尾隨追逐，仍被林女逃走。
新店偵查隊昨確認嫌犯身分後，向台北地院申請拘票，昨天下午4時許拘提蔡男到案，另宋男也在昨晚8時逮捕到案，警詢後依殺人未遂罪嫌將二人移送台北地檢署偵辦。
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