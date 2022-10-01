疑遭車手黑吃黑 台南男強押友人毒打、吃土討債

台南黃姓、郭姓男子懷疑所得遭詐騙集團車手黑吃黑，強押其3友人至砂石場、摩鐵等處分持棍棒打到遍體鱗傷，逼被害人撿地上的土起來吃，期供出車手下落，甚至不堪受虐求助家人，經報警脫困，台南地院認兩人攜帶凶器強盜未遂罪均處4年6月，黃又多條傷害罪處4月。

檢警調查，黃姓男子因歐陽姓男子依其指示提領款項後拒不歸還，前年11月5日開車找到歐陽，一上車即以外套套頭，載往龍崎山區，與友人分持棍棒毆打，隨後將人載往屏東某摩鐵拘禁。

隔天深夜，黃開車將歐陽載至仁德某工廠與郭姓男子會合後，再次徒手毆打成傷，同年月7日將人載往至永康某摩鐵，要求歐陽打電話回家，請母親出面處理，家人則要求先行放人，郭向家人開口索討15萬元，父親堅持先報警釐清後再處理，歐陽也獲釋。

無獨有偶，黃因與葉姓男子有債務糾紛，去年12月7日與郭等人，找上葉的周、黃及劉姓3名友人等人，開車將周等人載往仁德區某砂石場，將人拖下車用腳踹踢，再與郭分持球棒毆打周，還叫周撿地上的土起來吃，並要求周交代葉行蹤，致周的頭、臉部及四肢挫傷腫脹等，劉等人也遭球棒毆打腿部瘀青。

黃恫稱「今天把40萬湊出來，你們就可以回家，否則就把你們3個埋在這邊」，周趁黃要求聯繫葉之際，傳訊息給母親，周母報警處理，待警方抵達砂石場，黃等人才駕車離去。

台南地院審酌，黃、郭青年，不思妥適處理問題，理性解決與歐陽、葉的紛爭，明知周等3人無債權債務關係，僅為利用他任聯繫葉出面，竟強押歐陽至摩鐵等處，周等3人至仁德某砂石場，並出言恫嚇，徒手或持球棒毆打、持槍威嚇，迫使他們在此孤立環境、內心憂懼下，同意聯絡家人出面處理款項或代償葉擔任詐騙集團車手黑吃黑40萬元。

另考量黃對剝奪他人行動自由、恐嚇、傷害部分坦承犯行，否認攜帶凶器強盜未遂犯行，郭坦承傷害犯行，但否認剝奪他人行動自由、恐嚇及攜帶凶器強盜未遂犯行，更飾詞狡辯，未見悔意。兼衡兩人坦承部分，已與周等3人達成調解且賠償完竣。