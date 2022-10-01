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國道一號南向64公里中壢路段火燒車...剩車架
國道一號南向64公里中壢路段驚傳火燒車，今下午2時許，48歲的王姓男子駕駛轎車，忽然聞到一股燒焦味，便往外側避車彎停靠下車查看，車輛隨即冒煙然後就起火燃燒，消防人員獲報後抵達，迅速於10分鐘內將火撲滅，所幸無人傷亡也未波及他人，詳細的起火原因仍待消防火調科進一步釐清。
今下午2時43分，王男駕車行經國道1號南向64公里中壢路段，忽然聞到一股燒焦味，便往外側避車彎停靠下車查看，車輛隨即冒煙然後就起火燃燒，只見整輛車迅速燃起濃濃烈火。
王男下車後立刻報警，所幸及時發現並停靠避車彎，未有其他用路人遭受波及。警消獲報後立即趕到現場，迅速於10分鐘內滅火，不過車子燒到僅剩車架，相當慘烈，而詳細的起火原因仍待消防火調科進一步釐清。
國道警方表示，現場濃煙並未影響主線車道車流，立即通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況。呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件老舊造成行車危險。
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