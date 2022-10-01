快訊

輔大美女月曆睽違2年再回歸 「輔大張曼玉」、全智賢學妹都在內

指揮中心若解散...疫苗藥物「立刻不能用」需銷毀 要靠2方式脫鉤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國道一號南向64公里中壢路段火燒車...剩車架

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

國道一號南向64公里中壢路段驚傳火燒車，今下午2時許，48歲的王姓男子駕駛轎車，忽然聞到一股燒焦味，便往外側避車彎停靠下車查看，車輛隨即冒煙然後就起火燃燒，消防人員獲報後抵達，迅速於10分鐘內將火撲滅，所幸無人傷亡也未波及他人，詳細的起火原因仍待消防火調科進一步釐清。

今下午2時43分，王男駕車行經國道1號南向64公里中壢路段，忽然聞到一股燒焦味，便往外側避車彎停靠下車查看，車輛隨即冒煙然後就起火燃燒，只見整輛車迅速燃起濃濃烈火。

王男下車後立刻報警，所幸及時發現並停靠避車彎，未有其他用路人遭受波及。警消獲報後立即趕到現場，迅速於10分鐘內滅火，不過車子燒到僅剩車架，相當慘烈，而詳細的起火原因仍待消防火調科進一步釐清。

國道警方表示，現場濃煙並未影響主線車道車流，立即通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況。呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件老舊造成行車危險。

國道一號南向64公里中壢路段驚傳火燒車。記者翁唯真／翻攝
國道一號南向64公里中壢路段驚傳火燒車。記者翁唯真／翻攝
國道一號南向64公里中壢路段驚傳火燒車，車子燒到剩骨架。記者翁唯真／翻攝
國道一號南向64公里中壢路段驚傳火燒車，車子燒到剩骨架。記者翁唯真／翻攝

國道 火燒車

延伸閱讀

新北消防全員普測 強化高樓火災搶救

影／國一王田離奇火燒車 後座有焦屍沒駕駛人

國道3號竹崎鄉路段火燒車 消防局提供自救保命方法

農機展周末嘉義縣治登場 避免草地火燒車 停車場有規畫

相關新聞

國道一號南向64公里中壢路段火燒車...剩車架

國道一號南向64公里中壢路段驚傳火燒車，今下午2時許，48歲的王姓男子駕駛轎車，忽然聞到一股燒焦味，便往外側避車彎停靠下...

影／驚悚！一家三口直撞迴轉小貨車 3歲女童腦震盪、妻顱內出血

昨天傍晚5點多，黃男騎機車三貼妻子與3歲女兒，行經台中市外埔區三環路與甲后路五段，竟直接撞上迴轉中的小貨車右後車身，一家...

15歲少年萬華車站落軌亡 鐵警聯絡家屬釐清死因

今天中午12時39分，15歲少年在台北市萬華車站月台落軌，遭台鐵407車次列車撞擊當場斃命，鐵路警察趕到現場，少年已明顯死亡...

影／毒品交易拿冰糖冒充出包 女毒販遭砍警漏夜逮人

新北市林姓女子上月與蔡姓男子進行毒品交易，涉拿冰糖冒充安非他命，事後被識破，蔡男昨夥同宋男持刀砍人，林女負傷開車逃跑，蔡...

疑遭車手黑吃黑 台南男強押友人毒打、吃土討債

台南黃姓、郭姓男子懷疑所得遭詐騙集團車手黑吃黑，強押其3友人至砂石場、摩鐵等處分持棍棒打到遍體鱗傷，逼被害人撿地上的土起...

高雄騎士闖紅燈拒檢 棄車逃逸、一蹬翻牆 還是被逮了

高雄市鳳山警分局巡邏警網，昨傍晚在鳳山區一處路口，見男子騎機車闖紅燈，沿路鳴笛尾追，男子逃1公里遠，棄車攀越鐵絲網矮牆，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。