高雄騎士闖紅燈拒檢 棄車逃逸、一蹬翻牆 還是被逮了

高雄市鳳山警分局巡邏警網，昨傍晚在鳳山區一處路口，見男子騎機車闖紅燈，沿路鳴笛尾追，男子逃1公里遠，棄車攀越鐵絲網矮牆，仍被趕抵警方一把揪住就逮，警方查出身手矯健的男子是逃逸3個月的越南籍阮姓移工，警詢後移送移民署歸案。

鳳山警分局鳳崗派出所警方昨天傍晚5時許，巡邏行經中山西路和五權路口時，發現1名男子騎機車闖紅燈左轉，欲趨前攔檢時，男子拒檢，加速騎車逃逸。

警方沿路鳴警笛，追了1分鐘，騎士見警方逼近，在光遠路279號巷口棄車後，拔腿飛奔至前方有鐵絲網的矮牆，一個箭步翻牆而過，但仍被圍捕的警方一把揪住落網。