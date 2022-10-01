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影／機車騎士紅燈右轉遭撞 安全帽噴飛怵目驚心
25歲范姓男子今天上午8點多騎機車行經公館鄉台6線省道與苗26線路口時，疑似違規紅燈右轉，與鄰近路口綠燈起步的小貨車發生碰撞，騎士倒地時安全帽噴飛，身上有多處擦撞傷送醫，幸好傷勢無大礙。事故現場的路口監視畫面清楚呈現意外經過，讓人怵目驚心。
警方初步調查，當時范姓男子騎普通重機從苗26線紅燈右轉，與同側鄰近路口綠燈起步由劉姓男子駕駛的自小客貨車發生側撞，雙方都無酒駕，車禍原因、責任待調查釐清。
警方呼籲，行車務必遵守道路標誌標線號誌行駛，騎乘機車所戴安全帽的繫帶務必通過下顎，留約1至2指寬空隙，減少因交通事故時，安全帽遭噴飛的情形，安全帽需定期更換，尤其遭撞擊後，務必立即更新，以維護機車駕駛或乘客安全。
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