三重警處理刑案突暈厥兩天逝 同僚不捨：他樂觀盡責

新北市三重一名員警蘇文明（48歲），上周六（9月29日）凌晨處理轄區忠孝橋下男子自焚案件。孰料，當下一陣暈厥，返所後自行前往醫院診治。昨天深夜蘇員身體不適，請友載往醫院診治，不料，卻在途中昏迷，到院搶救一個小時，不治身亡。

據了解，三重警分局大同派出所員警蘇文明，警專11期12隊刑事偵查科畢業。1994年7月7日分發至新北市三重警分局警備隊服務，歷任長泰派出所、慈福派出所服務，2014年10月調任大同派出所服務至今，曾獲新北市警察局忠勤、忠義楷模。

蘇員個性樂觀、身體勇健的他，已婚育有一子，與同仁間相處融洽，工作上更是認真盡職，不但是長官眼中的好幫手，也是資淺員警眼中的好學長、好榜樣。目前新北全市員警積分排名，蘇員排名35名，有望在今年10月調陞警佐一職，不料卻突然病逝，令所內同僚十分不捨。

上周六（9月29日）凌晨3時許，他至忠孝橋下處理一起自焚案件，蘇員抵達現場不久，就一陣暈厥不適，他強忍不適把案件處理完畢返所，隨後到北市馬偕醫院診治，後蘇員返所向長官請假回家休養。

孰料，昨天（9月30日）傍晚，身體突來難受，他自行到蘆洲診所就診，醫生告知要他趕緊到大醫院檢查，當晚近10時許，他找來友人開車載往北市馬偕醫院，卻在送醫途中昏迷車上，經到院搶救1個小時，於當晚11時46分急救無效宣告不治。

蘇員同期同學聽到噩耗感嘆地說，這三年來已陸續有3、4位同學相繼離開，不料，今天又傳來蘇同學因公離世，感嘆從無病狀的他，就這樣離開大家，讓人不捨難過。

對此，三重警分局表示，分局動員所有警力，全力協助家屬成立治喪委員會辦理後續事宜，也會提供蘇員遺眷關懷。分局強調，蘇員是處理案件時身體不適昏厥，致衍生後續關聯就醫不治，係屬「因公死亡」而非「在職病故」，分局將替他爭取應有撫卹金，以告慰蘇員在天之靈。

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