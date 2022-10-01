新北小小特搜員活動 學齡前學童開心體驗

新北市消防局特搜大隊南雅分隊今天舉辦新北小小特搜員活動，邀請學齡前學童開心體驗繩索垂降、射水靶射水及住警器安裝等闖關活動，提升孩童防災知識外，同時也強化家長的防火觀念，達到寓教於樂的目的。

新北市消防局表示，9月國家防災日活動甫結束，為持續加強民眾正確的防災觀念，今天上午在消防局南雅特搜分隊舉辦「小小特搜員體驗活動」，邀請板橋、樹林區地方社群媽媽們及15位學齡前的幼童，親身體驗繩索垂降、迷你消防衣、射水靶射水及住警器安裝等闖關活動，參與體驗的小朋友對消防員很有憧憬，都感到十分新奇。