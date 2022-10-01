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新北小小特搜員活動 學齡前學童開心體驗

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市消防局特搜大隊南雅分隊今天舉辦新北小小特搜員活動，邀請學齡前學童開心體驗繩索垂降、射水靶射水及住警器安裝等闖關活動，提升孩童防災知識外，同時也強化家長的防火觀念，達到寓教於樂的目的。

新北市消防局表示，9月國家防災日活動甫結束，為持續加強民眾正確的防災觀念，今天上午在消防局南雅特搜分隊舉辦「小小特搜員體驗活動」，邀請板橋、樹林區地方社群媽媽們及15位學齡前的幼童，親身體驗繩索垂降、迷你消防衣、射水靶射水及住警器安裝等闖關活動，參與體驗的小朋友對消防員很有憧憬，都感到十分新奇。

消防局長黃德清表示，預防災害發生的觀念相當重要，這次活動是由地方社群媽媽們發起，特搜分隊得知後主動安排邀請，希望藉由這次的體驗活動，以闖關遊戲的方式傳達正確的防災觀念及避難逃生技巧，將防火防災觀念向下紮根，深植於孩童及家長心中，讓居家防火安全得以提升，盼能打造「安心、安全、安居」的生活環境。

新北市消防局特搜大隊南雅分隊今天舉辦新北小小特搜員活動，邀請學齡前學童開心體驗繩索垂降、射水靶射水及住警器安裝等闖關活動。記者王長鼎／翻攝
新北市消防局特搜大隊南雅分隊今天舉辦新北小小特搜員活動，邀請學齡前學童開心體驗繩索垂降、射水靶射水及住警器安裝等闖關活動。記者王長鼎／翻攝
新北市消防局特搜大隊南雅分隊今天舉辦新北小小特搜員活動，邀請學齡前學童開心體驗繩索垂降、射水靶射水、迷你消防衣等闖關活動。記者王長鼎／翻攝
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