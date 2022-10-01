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故意伸手給車撞 78歲翁「碰瓷」索賠500元遭訴詐欺罪
郭姓老翁故意伸手碰撞陳男所駕汽車，製造假車禍，索賠500元，不料陳男不買帳，報警提告郭翁「碰瓷」詐欺，士林地檢署近日偵結，依詐欺取財罪嫌起訴郭翁。
檢警調查，78歲郭翁今年4月底在台北市士林區延平北路一處巷弄內，見陳男車輛經過，刻意貼近並伸出右手碰撞對方車輛，隨後稱手臂被陳男撞傷，索賠500元，不料陳男見狀發覺有異，直接報警提告。
郭翁到案否認詐財，是因手被撞傷，所以向陳男討500元醫藥費。但檢警調閱相關監視器畫面，發現郭翁自己刻意靠近車輛，還伸手碰撞，在案發當天也曾用相同手法對其他車輛下手，製造假車禍。
檢方認為，郭翁涉犯刑法第339條第1項詐欺取財罪，近日偵結依法起訴郭翁。
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