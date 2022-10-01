16歲女北宜騎車跑山自摔撞車亡 警有意辦借車男友及車主

16歲周姓少女昨天違規無照騎車上新北市坪林區北宜公路，疑似過彎時打滑自摔撞上對向鄭姓男子駕駛的預拌混凝土車，周女疑遭車子左後輪輾壓，經送醫搶救仍宣告不治，警方今天下午報請台北地檢署檢察官相驗，進一步確實死因，鄭男將依過失致死罪嫌送辦。

新北市消防局昨天上午9時56分獲報，坪林區北宜公路7段31.7公里處，發生機車與預拌混凝土車相撞車禍意外，救護人員到場，發現機車騎士為16歲周姓少女。因傷勢嚴重，當場無生命跡象，緊急送往北市萬芳醫院急救仍宣告不治。