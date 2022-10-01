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16歲女北宜騎車跑山自摔撞車亡 警有意辦借車男友及車主
16歲周姓少女昨天違規無照騎車上新北市坪林區北宜公路，疑似過彎時打滑自摔撞上對向鄭姓男子駕駛的預拌混凝土車，周女疑遭車子左後輪輾壓，經送醫搶救仍宣告不治，警方今天下午報請台北地檢署檢察官相驗，進一步確實死因，鄭男將依過失致死罪嫌送辦。
新北市消防局昨天上午9時56分獲報，坪林區北宜公路7段31.7公里處，發生機車與預拌混凝土車相撞車禍意外，救護人員到場，發現機車騎士為16歲周姓少女。因傷勢嚴重，當場無生命跡象，緊急送往北市萬芳醫院急救仍宣告不治。
經警方調本，死者周女所騎機車車主為19歲張姓男子，據了解，該車是周女的22歲林姓男友向張男商借，由於該輛機車輪胎幾乎磨平，警方將依違反道交條例對車主開罰6000至1萬2000元罰單，也有意將林男及張男依過失致死罪嫌函送檢方偵辦，將於今天下午檢察官到北市萬芳醫院相驗時，當面請示檢察官。
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