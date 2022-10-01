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影／驚悚！一家三口直撞迴轉小貨車 3歲女童腦震盪、妻顱內出血
昨天傍晚5點多，黃男騎機車三貼妻子與3歲女兒，行經台中市外埔區三環路與甲后路五段，竟直接撞上迴轉中的小貨車右後車身，一家三口瞬間慘摔在地、安全帽噴飛、機車嚴重破損。警消到場，女童與黃男輕微腦震盪、身體多處擦傷，黃姓妻子骨折、顱內出血，送醫觀察中。進一步肇事原因有待警方釐清。
台中市外埔區三環路與甲后路五段西端路口，昨天傍晚5點38分警方接獲報案，調查發現，36歲游姓小貨車駕駛三環路路口處迴轉，31歲黃男騎機車載33歲黃妻與3歲女童沿三環路直行，騎士疑未注意車前狀況，直接撞上迴轉中小貨車的右側車身，造成騎士一家三口慘摔在地，路面血跡斑斑。
警方指出，雙方駕駛均無酒駕，初步分析肇事原因，小貨車未依規定讓車，機車未注意車前狀態、超載。這起車禍事故造成黃男、3歲女童輕微腦震盪及多處擦挫傷、乘客黃妻骨折及顱內出血，救護車送大甲光田醫院治療，目前住院觀察中。
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