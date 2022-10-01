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路人拒警方查身分遭送辦 法官打臉警方判不罰

聯合報／ 記者林保光／即時報導

林姓男子看警方處理他人車禍，被高雄市警鳳山分局員警勸離，他認為員警態度不佳，反遭員警要帶他回警局查身分，但他拒上警車，與員警發生推擠，經警方查辦違反社會秩序維護法。高雄地方法院認為林反抗警方非法職務行為，無可罰性，判鳳山警分局敗訴。

判決指出，6月24日晚間，林姓男子在鳳山區看警方處理車禍，他因站在路中央，被女警勸到路旁，後來警方處理車禍告一段落，問他是不是車禍當事人，獲悉他不是當事人便叫他離開。他認為員警態度不佳，要抄錄員警臂章編號，員警引警察職權行使法，聲稱要帶林回警局查資料。

但林拒絕上警車，大呼「你憑什麼查我」，在員警推他上警車前，發生推擠及肢體碰觸。警方認為林徒手攻擊女警，查辦他違反社會秩序維護法「於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加」，可處拘留或1萬2000元罰鍰。

法官檢視警方的密錄影像，指拍攝角度的問題，沒完整紀錄過程，並認為員警雖表明要盤查林的身分，但表明依警察職權行使法何款要件進行盤查，僅稱林阻擾執行公務，要求林示出證件，且當時員警處理車禍已告一段落，林阻擾員警執行何公務也不明確。

法官認為，若人民對於公務員的非法職務行為加以反抗，則對於國家權力意志之貫徹並無任何損傷可言，自無所謂可罰性，對林判決不罰。

高雄市鳳山警分局員警法辦拒查身分的林姓男子，被法官打臉。圖為鳳山警分局。圖／本報資料照片
高雄市鳳山警分局員警法辦拒查身分的林姓男子，被法官打臉。圖為鳳山警分局。圖／本報資料照片

車禍 警察 公務員

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