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影／轎車與機車碰撞冒陣陣白煙 騎士受傷送醫

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

昨天傍晚5時許，洪男開車從台中市神岡區中山路左轉往三民路方向，與黃姓機車騎士發生碰撞，瞬間冒出陣陣白煙，騎士身體多處擦挫傷，送醫無礙。警方調查，雙方無酒駕，初步分析車禍原因為轎車未依規定讓車，機車未注意車前狀況，進一步車禍原因有待交大車禍鑑定小組釐清。

昨天傍晚5點多，正值下班尖峰車潮，48歲洪男駕駛轎車沿神岡區中山路左轉往三民路方向行駛，與同路對向直行的24歲黃姓機車騎士發生碰撞。

警方調查，雙方均無酒駕，洪男未受傷，黃男身體多處擦傷，送醫治療無礙。警方初步分析，轎車未依規定讓車，機車未注意車前狀況。

警方指出，該路口雖為多岔路口，但並非車禍事故熱點，也不是台中市前十大易肇事路口；呼籲用路人使用道路應遵守相關「路權」規定，行經路口更應依照號誌指示並減速慢行，以避免發生意外事故。

昨天傍晚5時許，洪男開車從台中市神岡區中山路左轉往三民路方向，與黃姓機車騎士發生碰撞，瞬間冒出陣陣白煙，騎士身體多處擦挫傷，送醫無礙。圖／讀者提供
昨天傍晚5時許，洪男開車從台中市神岡區中山路左轉往三民路方向，與黃姓機車騎士發生碰撞，瞬間冒出陣陣白煙，騎士身體多處擦挫傷，送醫無礙。圖／讀者提供
昨天傍晚5時許，洪男開車從台中市神岡區中山路左轉往三民路方向，與黃姓機車騎士發生碰撞，瞬間冒出陣陣白煙，騎士身體多處擦挫傷，送醫無礙。圖／讀者提供
昨天傍晚5時許，洪男開車從台中市神岡區中山路左轉往三民路方向，與黃姓機車騎士發生碰撞，瞬間冒出陣陣白煙，騎士身體多處擦挫傷，送醫無礙。圖／讀者提供
昨天傍晚5時許，洪男開車從台中市神岡區中山路左轉往三民路方向，與黃姓機車騎士發生碰撞，瞬間冒出陣陣白煙，騎士身體多處擦挫傷，送醫無礙。圖／讀者提供
昨天傍晚5時許，洪男開車從台中市神岡區中山路左轉往三民路方向，與黃姓機車騎士發生碰撞，瞬間冒出陣陣白煙，騎士身體多處擦挫傷，送醫無礙。圖／讀者提供

車禍 機車騎士

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