影／轎車與機車碰撞冒陣陣白煙 騎士受傷送醫

昨天傍晚5時許，洪男開車從台中市神岡區中山路左轉往三民路方向，與黃姓機車騎士發生碰撞，瞬間冒出陣陣白煙，騎士身體多處擦挫傷，送醫無礙。警方調查，雙方無酒駕，初步分析車禍原因為轎車未依規定讓車，機車未注意車前狀況，進一步車禍原因有待交大車禍鑑定小組釐清。

昨天傍晚5點多，正值下班尖峰車潮，48歲洪男駕駛轎車沿神岡區中山路左轉往三民路方向行駛，與同路對向直行的24歲黃姓機車騎士發生碰撞。

警方調查，雙方均無酒駕，洪男未受傷，黃男身體多處擦傷，送醫治療無礙。警方初步分析，轎車未依規定讓車，機車未注意車前狀況。