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高市衛生局錯報檢疫所適用對象 男子滯留機場獲判免罰

聯合報／ 記者林保光／即時報導

新冠疫情擴散期間，高雄市旗山區邱姓男子因離家12年搭機返台，卻因無法回家隔離居檢，滯留桃園國際機場2天，遭高雄市衛生局裁罰10萬元，邱不服受罰提訟，高雄地方法院認為，衛生局錯報集中檢疫所適用對象，撤銷高市衛生局對邱的裁罰。全案上訴。

判決指出，邱姓男子於2020年7月15日自澳門搭機返台，正逢國內疫情擴散，政府公告入境者須14天居家檢疫，他入境桃園機場後，填報居家檢疫地點在高雄原住處，但他入境後滯留桃園機場，2天後衛生單位將他送到新北市汐止集中檢疫所，並舉發他違反防疫規定，裁罰10萬元。

邱稱他離台12年沒與家人聯繫，身上的錢不夠付防疫旅店費用，入境前防疫人員要他先填戶籍地址，但他因戶籍早被除戶，告知防疫人員不可能回原戶籍地居檢，請求先安排他去集中檢疫所遭拒。

雙方為此僵持1小時，邱在機場打1922防疫專線等電話都求助無門，光里幹事就接他10多通電話，但也幫不了他，他滯留桃園機場2天，最後請母親籌3萬元才入住桃園防疫旅館，不到1小時就被送去汐止檢疫所。不料，高雄市政府衛生局裁罰他10萬元，他不服裁罰，向高雄市政府提訴願，去年3月仍遭高雄市政府駁回訴願。

不過，高雄市衛生局指邱的陳述內容與事實不符，指邱入境申報居家檢疫，填寫無法居檢的地址，檢疫人員多次說明旅客入境居檢住所，須事先自行安排或入住防疫旅館，如有違反居檢規定會予罰鍰，邱仍執意填寫戶籍所在地，不願找防疫旅館，並表示如有罰鍰將自行承擔。

法官認為，邱因家人不願讓他回家檢疫才無法立即前往居檢處所，並非故意違反居檢措施，且疾管署各區管制中心訂「工作指引」，居檢者在入住原住所遭遇困難，地方政府備齊相關文件後，可以第四類適用對象，向疾管署申請入住集中檢疫，但高雄市衛生局竟通報第三類對象，進而對以邱違反檢疫規定為由而裁處罰鍰，於法未洽，判決撤銷對邱的裁罰。

新冠疫情擴散期間，邱姓男子搭機返台滯留機場2天遭罰10萬元，高雄地方法院判免罰。圖非當事人。本報資料照片，記者劉學聖／攝影
新冠疫情擴散期間，邱姓男子搭機返台滯留機場2天遭罰10萬元，高雄地方法院判免罰。圖非當事人。本報資料照片，記者劉學聖／攝影

衛生局 桃園機場 高雄市

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