聽新聞
test
0:00 / 0:00
天外飛來鐵條直插擋風玻璃 這男駕駛差點在國道「被終結」
高雄市張姓男子，前晚駕車行經國道1號南下368.1公里處時，突然天外飛來一支長約接近1公尺的鐵條，硬生生插進擋風玻璃，車主飽受驚魂，直說所幸被後照鏡擋住，否則「上演絕命終結站真實版」；國道警方已受理報案，將循線追查掉落異物的車主。
國道警察第五大隊警方表示，張姓男子(30歲)前天晚上7時10分許，駕車行經國道1號南向368.1公里處內側車道時，突然空中飛來一支長近1公尺的鐵條，直接插入擋風玻璃，所幸張男驚嚇之餘，仍穩住車子，未釀事故。
張男的家人事後在臉書社團「爆廢公社2館」發文，指張在行駛國道往南中正交流道附近，發生一起掉落物直接砸向前檔玻璃並且直接插入進來，還好被前面的後照鏡檔著，否則絕命終結站真實版將上演，畫面令人怵目驚心；張的家人尋求當時經過車輛行車紀錄器，以追查肇事者。
警方指出，這起事故無人受傷，張男酒測值零，受理報案後，將向高速公路局調閱事發時地前後時段、路段的CCTV影像，以及遠通ETC門架資料，以追查肇事車輛。
警方指出，國道散落物除阻礙交通，也易引起危險事故，除處罰9000至1萬8,000元罰鍰，高速公路局還會再加收處理作業費每半小時3000元，肇事致人傷亡還會吊扣、吊銷駕照。
警方呼籲，駕駛人在上國道前，應檢視貨物是否裝載穩妥，以避免掉落異物造成事故，後悔莫及。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言