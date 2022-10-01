天外飛來鐵條直插擋風玻璃 這男駕駛差點在國道「被終結」

高雄市張姓男子，前晚駕車行經國道1號南下368.1公里處時，突然天外飛來一支長約接近1公尺的鐵條，硬生生插進擋風玻璃，車主飽受驚魂，直說所幸被後照鏡擋住，否則「上演絕命終結站真實版」；國道警方已受理報案，將循線追查掉落異物的車主。

國道警察第五大隊警方表示，張姓男子(30歲)前天晚上7時10分許，駕車行經國道1號南向368.1公里處內側車道時，突然空中飛來一支長近1公尺的鐵條，直接插入擋風玻璃，所幸張男驚嚇之餘，仍穩住車子，未釀事故。

張男的家人事後在臉書社團「爆廢公社2館」發文，指張在行駛國道往南中正交流道附近，發生一起掉落物直接砸向前檔玻璃並且直接插入進來，還好被前面的後照鏡檔著，否則絕命終結站真實版將上演，畫面令人怵目驚心；張的家人尋求當時經過車輛行車紀錄器，以追查肇事者。

警方指出，這起事故無人受傷，張男酒測值零，受理報案後，將向高速公路局調閱事發時地前後時段、路段的CCTV影像，以及遠通ETC門架資料，以追查肇事車輛。

警方指出，國道散落物除阻礙交通，也易引起危險事故，除處罰9000至1萬8,000元罰鍰，高速公路局還會再加收處理作業費每半小時3000元，肇事致人傷亡還會吊扣、吊銷駕照。