快訊

彰化縣長王惠美跑攤遇醉男揮鐮刀 隨扈驚險奪下

每天都有！星巴克店員曝「最怕6種客人」過來人秒懂：真的煩

北韓今試射極音速飛彈？飛行距離350公里 最高速度約6馬赫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天外飛來鐵條直插擋風玻璃 這男駕駛差點在國道「被終結」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市張姓男子，前晚駕車行經國道1號南下368.1公里處時，突然天外飛來一支長約接近1公尺的鐵條，硬生生插進擋風玻璃，車主飽受驚魂，直說所幸被後照鏡擋住，否則「上演絕命終結站真實版」；國道警方已受理報案，將循線追查掉落異物的車主。

國道警察第五大隊警方表示，張姓男子(30歲)前天晚上7時10分許，駕車行經國道1號南向368.1公里處內側車道時，突然空中飛來一支長近1公尺的鐵條，直接插入擋風玻璃，所幸張男驚嚇之餘，仍穩住車子，未釀事故。

張男的家人事後在臉書社團「爆廢公社2館」發文，指張在行駛國道往南中正交流道附近，發生一起掉落物直接砸向前檔玻璃並且直接插入進來，還好被前面的後照鏡檔著，否則絕命終結站真實版將上演，畫面令人怵目驚心；張的家人尋求當時經過車輛行車紀錄器，以追查肇事者。

警方指出，這起事故無人受傷，張男酒測值零，受理報案後，將向高速公路局調閱事發時地前後時段、路段的CCTV影像，以及遠通ETC門架資料，以追查肇事車輛。

警方指出，國道散落物除阻礙交通，也易引起危險事故，除處罰9000至1萬8,000元罰鍰，高速公路局還會再加收處理作業費每半小時3000元，肇事致人傷亡還會吊扣、吊銷駕照。

警方呼籲，駕駛人在上國道前，應檢視貨物是否裝載穩妥，以避免掉落異物造成事故，後悔莫及。

天外飛來的鐵條插進張姓男子的轎車擋風玻璃，所幸被車內後照鏡擋住。圖／取自「爆廢公社2館」
天外飛來的鐵條插進張姓男子的轎車擋風玻璃，所幸被車內後照鏡擋住。圖／取自「爆廢公社2館」
長近1公尺的鐵條，直接插入高市張姓男子所駕駛的轎車擋風玻璃。記者石秀華／翻攝
長近1公尺的鐵條，直接插入高市張姓男子所駕駛的轎車擋風玻璃。記者石秀華／翻攝
高雄市張姓男子行駛國道1號時，突然空中飛來一支長近1公尺的鐵條，直接插入擋風玻璃，幸他穩住車子，事後自嘲險上演絕命終結站真實版。記者石秀華／翻攝
高雄市張姓男子行駛國道1號時，突然空中飛來一支長近1公尺的鐵條，直接插入擋風玻璃，幸他穩住車子，事後自嘲險上演絕命終結站真實版。記者石秀華／翻攝

國道 車主

延伸閱讀

國道1號北上大林路段大貨車翻覆致嚴重塞車 警方籲提早改道

影／國道1號彰化段27到29日連續封閉三晚 昨晚大塞車

影／毒犯衝路檢點 熱心駕駛不顧危險橫車阻擋 助警逮人

影／開車被樹砸中！她惦記鸚鵡嚇飛恐沒命 喜劇收場

相關新聞

影／坪林北宜昨早才跑山死亡車禍 下午又機車逆向撞車

新北市坪林區北宜公路昨天上午才發生16歲少女獨自騎機車跑山，不慎自摔撞預拌混凝土車的死亡車禍，當天 下午又傳出有機車失控...

天外飛來鐵條直插擋風玻璃 這男駕駛差點在國道「被終結」

高雄市張姓男子，前晚駕車行經國道1號南下368.1公里處時，突然天外飛來一支長約接近1公尺的鐵條，硬生生插進擋風玻璃，車...

高市衛生局錯報檢疫所適用對象 男子滯留機場獲判免罰

新冠疫情擴散期間，高雄市旗山區邱姓男子因離家12年搭機返台，卻因無法回家隔離居檢，滯留桃園國際機場2天，遭高雄市衛生局裁...

影／左轉車疑未禮讓直行車 蘆洲男遭撞飛命危

新北市蘆洲區林姓男子，昨晚開車至三民路一處路口，卻疑未禮讓直行車直接左轉，不慎撞上對向陳男所騎乘機車，導致陳男人車摔滑1...

男子身上起出遭竊財物 證據不足不構成竊盜 仍犯侵占遺失物罪

嘉義市張姓男子放於車內的金項鍊、AirPods Pro耳機及名錶等不翼而飛，因而報警，警方透過手機定位找到AirPods...

失明翁與妻吵架負氣出走一整晚 警調監視器沿路找人 喜迎好結果

眼睛失明的林姓老翁和黃姓妻子入住台北市大安區旅館，兩人因為細故爭吵一架後，老翁竟負氣離開旅館，一夜沒有返回，妻子擔心丈夫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。