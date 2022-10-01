影／坪林北宜昨早才跑山死亡車禍 下午又機車逆向撞車

新北市坪林區北宜公路昨天上午才發生16歲少女獨自騎機車跑山，不慎自摔撞預拌混凝土車的死亡車禍，當天 下午又傳出有機車失控逆向撞上對向兩輛機車車禍，所幸3名機車騎士都僅輕傷。新店警分局坪林分駐所長謝英山呼籲用路人行經北宜公路應要遵守相關交通規定切勿超速，一旦發生交通事故，勿圍觀並做好警戒及交通疏導，避免發生二次車禍事故。

新店警方昨天下午4時許獲報，北宜公路7段33.2公里處發生車禍意外，警方及救護人員到場，發現3輛機車橫躺在道路兩側及正中央，占據雙向兩線車道，導致雙向車輛無法通行，一度造成交通阻塞。