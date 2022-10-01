快訊

彰化縣長王惠美跑攤遇醉男揮鐮刀 隨扈驚險奪下

每天都有！星巴克店員曝「最怕6種客人」過來人秒懂：真的煩

北韓今試射極音速飛彈？飛行距離350公里 最高速度約6馬赫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／坪林北宜昨早才跑山死亡車禍 下午又機車逆向撞車

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市坪林區北宜公路昨天上午才發生16歲少女獨自騎機車跑山，不慎自摔撞預拌混凝土車的死亡車禍，當天 下午又傳出有機車失控逆向撞上對向兩輛機車車禍，所幸3名機車騎士都僅輕傷。新店警分局坪林分駐所長謝英山呼籲用路人行經北宜公路應要遵守相關交通規定切勿超速，一旦發生交通事故，勿圍觀並做好警戒及交通疏導，避免發生二次車禍事故。

新店警方昨天下午4時許獲報，北宜公路7段33.2公里處發生車禍意外，警方及救護人員到場，發現3輛機車橫躺在道路兩側及正中央，占據雙向兩線車道，導致雙向車輛無法通行，一度造成交通阻塞。

據了解，20歲廖姓男子昨騎車由宜蘭往新店方向行駛，行經北宜公路7段33.2公里處時，不慎失控衝向對向車道，撞上騎機車的張姓男子（19歲）和涂姓男子（19歲）二人，車禍發生時，三人均連人帶車摔倒在地，所幸傷勢皆為輕傷，無須送醫，且3人酒測值均為零，詳細車禍發生原因，有待警方進一步調查釐清。

新北市坪林區北宜公路昨天上午才發生16歲少女獨自跑山自摔撞預拌混凝土車死亡車禍， 下午又有機車失控逆向撞上對向兩輛機車車禍，所幸3名機車騎士都僅輕傷。記者王長鼎／翻攝
新北市坪林區北宜公路昨天上午才發生16歲少女獨自跑山自摔撞預拌混凝土車死亡車禍， 下午又有機車失控逆向撞上對向兩輛機車車禍，所幸3名機車騎士都僅輕傷。記者王長鼎／翻攝
新北市坪林區北宜公路昨天上午才發生16歲少女獨自跑山自摔撞預拌混凝土車死亡車禍， 下午又有機車失控逆向撞上對向兩輛機車車禍，所幸3名機車騎士都僅輕傷。記者王長鼎／翻攝
新北市坪林區北宜公路昨天上午才發生16歲少女獨自跑山自摔撞預拌混凝土車死亡車禍， 下午又有機車失控逆向撞上對向兩輛機車車禍，所幸3名機車騎士都僅輕傷。記者王長鼎／翻攝
新北市坪林區北宜公路昨天上午才發生16歲少女獨自跑山自摔撞預拌混凝土車死亡車禍， 下午又有機車失控逆向撞上對向兩輛機車車禍，所幸3名機車騎士都僅輕傷。記者王長鼎／翻攝
新北市坪林區北宜公路昨天上午才發生16歲少女獨自跑山自摔撞預拌混凝土車死亡車禍， 下午又有機車失控逆向撞上對向兩輛機車車禍，所幸3名機車騎士都僅輕傷。記者王長鼎／翻攝

車禍 北宜公路

延伸閱讀

16歲少女無照騎車上北宜公路　打滑自摔撞上對向水泥車喪命

影／股票慘賠！ 長腿妹發毒誓穿比基尼上北宜 網凝視深淵快15分鐘讚：香爆

張淑娟淚訴「住郊區新店」意外掀論戰 在地傻眼：貴到靠北算郊區？

新北坪林周六舉行「戀戀茶香-親子水岸歡樂Party」 限額報名參加

相關新聞

影／坪林北宜昨早才跑山死亡車禍 下午又機車逆向撞車

新北市坪林區北宜公路昨天上午才發生16歲少女獨自騎機車跑山，不慎自摔撞預拌混凝土車的死亡車禍，當天 下午又傳出有機車失控...

天外飛來鐵條直插擋風玻璃 這男駕駛差點在國道「被終結」

高雄市張姓男子，前晚駕車行經國道1號南下368.1公里處時，突然天外飛來一支長約接近1公尺的鐵條，硬生生插進擋風玻璃，車...

高市衛生局錯報檢疫所適用對象 男子滯留機場獲判免罰

新冠疫情擴散期間，高雄市旗山區邱姓男子因離家12年搭機返台，卻因無法回家隔離居檢，滯留桃園國際機場2天，遭高雄市衛生局裁...

影／左轉車疑未禮讓直行車 蘆洲男遭撞飛命危

新北市蘆洲區林姓男子，昨晚開車至三民路一處路口，卻疑未禮讓直行車直接左轉，不慎撞上對向陳男所騎乘機車，導致陳男人車摔滑1...

男子身上起出遭竊財物 證據不足不構成竊盜 仍犯侵占遺失物罪

嘉義市張姓男子放於車內的金項鍊、AirPods Pro耳機及名錶等不翼而飛，因而報警，警方透過手機定位找到AirPods...

失明翁與妻吵架負氣出走一整晚 警調監視器沿路找人 喜迎好結果

眼睛失明的林姓老翁和黃姓妻子入住台北市大安區旅館，兩人因為細故爭吵一架後，老翁竟負氣離開旅館，一夜沒有返回，妻子擔心丈夫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。