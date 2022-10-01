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影／左轉車疑未禮讓直行車 蘆洲男遭撞飛命危

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市蘆洲區林姓男子，昨晚開車至三民路一處路口，卻疑未禮讓直行車直接左轉，不慎撞上對向陳男所騎乘機車，導致陳男人車摔滑10公尺，頭顱重創、手腳多處擦挫傷，緊急送醫急救，目前未脫離險境。肇事駕駛沒有酒駕，事故原因有待調釐清。

據了解，林姓男子（52歲）昨天（9月30日）晚上6時25分左右，駕車沿著三民路往三重方向，途中行經至長榮路口，林男未依規定禮讓直行車先行，而是直接左轉進入三民路上一家加油站，當場撞飛對向直騎而來的陳男（20歲）機車，導致陳男人車摔滑10公尺才止停。

警消獲報趕抵，檢視陳男頭顱重創、手腳多處擦挫傷，當場沒有呼吸心跳，緊急協助包紮止血、上頸圈送醫急救，目前傷勢嚴重仍未脫離險境。由肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查後釐清。

騎士被撞滑摔落地，重創命危。記者曾伯愷／翻攝
騎士被撞滑摔落地，重創命危。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區三民路與長榮路口，昨晚發生嚴重車禍，肇因疑與未禮讓直行車先行有關，警方現場拉封鎖線採證釐清事故原因。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區三民路與長榮路口，昨晚發生嚴重車禍，肇因疑與未禮讓直行車先行有關，警方現場拉封鎖線採證釐清事故原因。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區三民路與長榮路口，昨晚發生嚴重車禍，肇因疑與未禮讓直行車先行有關，警方現場拉封鎖線採證釐清事故原因。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區三民路與長榮路口，昨晚發生嚴重車禍，肇因疑與未禮讓直行車先行有關，警方現場拉封鎖線採證釐清事故原因。記者曾伯愷／翻攝
騎士遭左轉車衝撞，機車嚴重毀損，騎士重創命危。記者曾伯愷／翻攝
騎士遭左轉車衝撞，機車嚴重毀損，騎士重創命危。記者曾伯愷／翻攝

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