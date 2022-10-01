影／左轉車疑未禮讓直行車 蘆洲男遭撞飛命危

新北市蘆洲區林姓男子，昨晚開車至三民路一處路口，卻疑未禮讓直行車直接左轉，不慎撞上對向陳男所騎乘機車，導致陳男人車摔滑10公尺，頭顱重創、手腳多處擦挫傷，緊急送醫急救，目前未脫離險境。肇事駕駛沒有酒駕，事故原因有待調釐清。

據了解，林姓男子（52歲）昨天（9月30日）晚上6時25分左右，駕車沿著三民路往三重方向，途中行經至長榮路口，林男未依規定禮讓直行車先行，而是直接左轉進入三民路上一家加油站，當場撞飛對向直騎而來的陳男（20歲）機車，導致陳男人車摔滑10公尺才止停。