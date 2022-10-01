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男子身上起出遭竊財物 證據不足不構成竊盜 仍犯侵占遺失物罪

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市張姓男子放於車內的金項鍊、AirPods Pro耳機及名錶等不翼而飛，因而報警，警方透過手機定位找到AirPods Pro耳機在鄭姓男子車上，也在他身上取出金項鍊、名錶等財物，鄭男坦承不諱但否認行竊，因監視器沒有拍到竊嫌正面影像，掌紋也與鄭男不同。檢方最後依侵占罪嫌聲請簡易判決，嘉義地方法院依侵占遺失物罪判處罰金1萬5千元。

今年6月19日凌晨，張男將車輛停放在嘉義縣中埔鄉某宮廟對面，中午11時許發現車內置物箱裡面的黃金項鍊1條（價值約10萬元）、AirPods Pro耳機（價值7千元）、PORTERG手錶1支（價值4千元）等財物遭竊報警，警方透過張男使用的手機定位AirPods Pro耳機，發現位置在嘉市某超商前停車場鄭姓男子的小貨車內，經鄭男同意搜索，當場起出AirPods Pro耳機，也在鄭男身上查獲黃金項鍊1條及PORTERG手錶。

警訊時，鄭男雖然坦承不諱，但否認行竊，警方仍依侵占、竊盜等罪嫌送辦。

檢方調查，被告否認竊盜罪嫌，現場監視器錄影畫面沒有拍到行竊者正面影像，而且從告訴人的小客車後視鏡採得的掌紋，經送刑事警察局比對結果與鄭男不符，並沒有證據證明被告有竊取告訴人財物，也不能因從被告處查獲遭竊的財物而認定是竊嫌，依「罪疑惟輕」的原則，不能做不利於被告的認定。但被告仍然涉有侵占罪嫌，因此聲請法院簡易判決。

嘉義地方法院審酌被告不思正途獲取財物，侵占物品價值11萬1千元，犯後坦承犯行等一切情狀，量處侵占離本人持有物罪，處罰金1萬5千元，如易服勞役，以1千元折算1日。可上訴。

雖然沒有證據證明男子行竊，但從其身上起出遺失的財物，嘉義地院依侵占遺失物罪處1萬5千元罰金。記者李宗祐／攝影
雖然沒有證據證明男子行竊，但從其身上起出遺失的財物，嘉義地院依侵占遺失物罪處1萬5千元罰金。記者李宗祐／攝影

侵占 嘉義 監視器

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