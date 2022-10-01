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失明翁與妻吵架負氣出走一整晚 警調監視器沿路找人 喜迎好結果

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

眼睛失明的林姓老翁和黃姓妻子入住台北市大安區旅館，兩人因為細故爭吵一架後，老翁竟負氣離開旅館，一夜沒有返回，妻子擔心丈夫失明又人在異鄉，趕緊向安和路派出所求救，警方擴大調閱監視器，最後在一家咖啡店內找到老翁，勸說後帶返派出所，夫妻兩人重逢相擁而泣。

安和路派出所日前接獲黃姓婦人報案，她表示與林姓丈夫一同入住大安區旅館，2人因細故發生爭吵，林姓老翁深夜負氣離開，黃婦當晚在旅館苦苦等候、徹夜未眠，直到第二天仍沒有看到老翁返回，婦人擔心丈夫隻身一人在外，眼睛失明又人地不熟，恐怕已經迷途。

警方緊急偕同飯店人員調閱監視器影像，發現老翁自行搭乘計程車離去，計程車停靠到某處超商外，由司機攙扶入內，警方立即通報另一線上警網的警員劉還鍵、王軒瑋到超商找人，卻得知老翁透過超商店員再次叫車離去。

警方沒有放棄，繼續擴大調閱監視器影像，並根據婦人提供的衣著特徵，在旅館、超商周遭來回尋找，終於在轄內一咖啡店尋獲老翁，安撫勸說後將他護送回派出所，老翁發現警方大動作找自己，連連說不好意思，黃姓婦人在派出所前見老翁平安返回，衝上前相擁而泣，兩人瞬間和解，也對員警積極協尋及處事效率表達感謝。

雙眼失明的林姓老翁與妻子因細故爭吵，負氣離開下榻旅館一夜沒有返回，妻子向警方求救，安和路派出所警員劉還鍵、王軒瑋不斷找人，最後順利找到老翁，夫妻重逢時還相擁而泣。記者廖炳棋/翻攝
雙眼失明的林姓老翁與妻子因細故爭吵，負氣離開下榻旅館一夜沒有返回，妻子向警方求救，安和路派出所警員劉還鍵、王軒瑋不斷找人，最後順利找到老翁，夫妻重逢時還相擁而泣。記者廖炳棋/翻攝
雙眼失明的林姓老翁與妻子因細故爭吵，負氣離開下榻旅館一夜沒有返回，妻子向警方求救，安和路派出所警員劉還鍵、王軒瑋不斷找人，最後順利找到老翁，夫妻重逢時還相擁而泣。記者廖炳棋/翻攝
雙眼失明的林姓老翁與妻子因細故爭吵，負氣離開下榻旅館一夜沒有返回，妻子向警方求救，安和路派出所警員劉還鍵、王軒瑋不斷找人，最後順利找到老翁，夫妻重逢時還相擁而泣。記者廖炳棋/翻攝

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