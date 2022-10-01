失明翁與妻吵架負氣出走一整晚 警調監視器沿路找人 喜迎好結果

眼睛失明的林姓老翁和黃姓妻子入住台北市大安區旅館，兩人因為細故爭吵一架後，老翁竟負氣離開旅館，一夜沒有返回，妻子擔心丈夫失明又人在異鄉，趕緊向安和路派出所求救，警方擴大調閱監視器，最後在一家咖啡店內找到老翁，勸說後帶返派出所，夫妻兩人重逢相擁而泣。

安和路派出所日前接獲黃姓婦人報案，她表示與林姓丈夫一同入住大安區旅館，2人因細故發生爭吵，林姓老翁深夜負氣離開，黃婦當晚在旅館苦苦等候、徹夜未眠，直到第二天仍沒有看到老翁返回，婦人擔心丈夫隻身一人在外，眼睛失明又人地不熟，恐怕已經迷途。

警方緊急偕同飯店人員調閱監視器影像，發現老翁自行搭乘計程車離去，計程車停靠到某處超商外，由司機攙扶入內，警方立即通報另一線上警網的警員劉還鍵、王軒瑋到超商找人，卻得知老翁透過超商店員再次叫車離去。