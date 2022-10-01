高雄男連2天跑銀行硬要匯款投資 警問一句話點醒他

高雄市68歲徐姓男子加入Line投資群組，眼見「同學」獲利數10萬出聲感謝老師，他心動下至銀行欲「儲值」20萬投資，行員報案後警方到場，見徐前一天才被勸又出現，問徐「投資為何匯入至個人帳戶」，搬出詐騙案例勸說，點醒他的發財夢。

警方指出，已退休的徐男日前透過陌生簡訊的邀請，加入投資Line群組；群組內由一名投資分析師分析股票解盤，徐見群組的「同學們」紛紛傳訊出聲感謝老師，帶領他們投資獲利數10萬，心動下，被對方遊說投資。

9月29日下午1時許，徐男至鳳山區銀行欲匯款20萬元，行員發現徐前一天至銀行匯款時，因匯款端是個人帳戶，才通報警方阻止過他，未料他隔天又來，行員再度通知警方。

鳳山分局鳳崗派出所副所長陳鳳正、警員李俊信獲報到場，發現徐仍執意要匯款，直指對方說要投資就要匯款至指定帳戶。