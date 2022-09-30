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台南托嬰中心傳4個月大男嬰猝死 檢警擇日解剖釐死因
台南市北區某托嬰中心昨天下午5時許，傳出4個月大男嬰不明死亡案件，社會局說明，男嬰父親到達托嬰中心時，發現男嬰嘴唇發紫，托育人員當場施予急救，並送至醫院搶救仍告不治，警方今天報請檢方相驗，男嬰外觀尚無明顯傷勢，檢察官安排擇日解剖，釐清死因。
社會局指出，昨晚接獲通報後，已立即指派社工人員關懷家屬，並由家防中心及婦兒少科今天上午7時30分派員至托嬰中心稽查了解狀況。
社會局說明，男嬰於8月15日起簽約並委託該托嬰中心照顧，事發當日下午5時多，父親到達托嬰中心時， 發現男嬰嘴唇發紫，托育人員當場施予急救，並送至醫院搶救仍告不治。由於男嬰經醫療診斷外觀尚無明顯傷勢，死亡原因不明。
社會局主動聯繫台南市警五分局及台南地檢署查辦，全案已進入司法調查。該局表示，若經檢調單位調查相關人員確有違反兒權法行為，將另依兒權法進行裁處。 在尚未釐清死亡原因前，已先請托嬰中心暫停該名托育人員執行托育照顧。
據調查，男嬰的父親是名工程師，母親也是職業婦女，男嬰是父母第一胎。該局社工事發後立即關懷協助，陪伴男嬰父母處理喪葬相關事宜，並視家戶需求協助連結心理諮商服務，協助創傷復原。社會局將持續追蹤司法進度，視其需要提供司法及家庭關懷與福利服務。
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