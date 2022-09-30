影／中橫落石「一顆顆落眼前」 梨山救護車出勤遭直擊

生死瞬間！台中市消防局梨山分隊昨載送蜂螫男子就醫，救護車行經中橫便道靈甫橋處，車輛先卡在不平整的石頭路上，隨後上方落石一顆顆滾下，擊中救護車保險桿及右側車門，救護員大喊，「下車！下車！快下車！」，畫面驚人。所幸這起事故僅救護車車損，車上救護人員與患者沒有受傷，隨後平安到梨山衛生所就醫。

台中市消防局指出，昨天下午2時許，接獲50多歲男子遭蜜蜂叮咬救護案，梨山分隊派遣救護車行經中橫便道77公里靈甫橋處，由於該處落石不斷，路面全是大小不一的落石，梨山92先卡在路中無法前進，隨後高處落石崩塌掉落，擊中救護車。

此時救護員當機立斷，趕緊大喊，「下車！下車！快下車！」車內患者與救護員開車門找地方躲避落石，並等待現場挖土機協助清出路面脫困，驚險瞬間。