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屏東3歲女童「全身不明燙傷、骨折」疑遭生母、繼父施暴
屏東縣一名3歲女童全身是傷，不是遭煙頭燙傷就是瘀青，疑遭生母與繼父虐待，在屏東親生父親先前探視女童都遭拒，昨天發現後趕緊將女兒帶到醫院驗傷，並向警方報案，警方向法院聲請緊急保護令，全案依涉嫌妨害幼童發育罪偵辦。
據了解， 3歲女童因父母親離異，與生母和繼父住在台南市，親生父親先前想要探視都遭，女童近日被帶回屏東娘家，父親探視時發現女兒身上都是傷，四肢及軀體多處陳舊性灼傷與挫傷，左側肋骨多處陳舊性骨折，懷疑女兒遭到生母與繼父施暴，還將相關照片PO到臉書爆料公社，並向警方報案。
警方指出，昨天接獲報案後，父親發現女童身體多處傷痕，遂帶至醫院就醫。警方通報社工人員協助，並依職權向屏東地方法院聲請緊急保護令，全案依涉嫌妨害幼童發育罪偵辦。
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