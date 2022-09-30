影／三峽保全男涉偷拍百餘女裙下風光 警搜扣藏上萬照片檔硬碟

黃男先以飲料潑灑候車椅，藉以製造大面積污漬，行偷拍之實。記者曾伯愷／翻攝 新北市三峽區黃姓男子，涉嫌隨機偷拍女子裙下風光。今年8月警方獲報，學勤路公車候車亭坐椅，遭人潑灑不明液體，經調閱監視器赫見黃男惡劣行徑。這個月2日警方持搜索票逮人，並在其電腦、硬碟查扣上萬張女子裙下風光，初估被害女性超過上百人，警詢後依妨害秘密罪嫌函送法辦。

據了解，黃姓男子（49歲）從事保全工作， 7、8年來他以自製偷拍器材，陸續偷拍被害女子裙下風光，並將偷拍照片、影片儲存於隨身碟、筆電內，因此黃男曾涉及偷拍，被警方依相關刑責函送法辦，想不到日前他又故態復萌偷拍，遭三峽警方逮捕送辦。

警方指出，今年8月初，三峽警方接獲不少民眾報案，位於學勤路一處公車候車亭坐椅，不時遭人惡意潑灑不明液體，造成搭車民眾無法坐著候車。轄區警獲報調閱周邊監視器畫面，赫見黃男先以飲料潑灑在公車候車亭坐椅，再假好心用樹葉清掃試圖製造更大面積汙漬，讓候車民眾無法入座，好讓他能順利持偷拍器材犯案。