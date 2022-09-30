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影／三峽保全男涉偷拍百餘女裙下風光 警搜扣藏上萬照片檔硬碟

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

黃男先以飲料潑灑候車椅，藉以製造大面積污漬，行偷拍之實。記者曾伯愷／翻攝
黃男先以飲料潑灑候車椅，藉以製造大面積污漬，行偷拍之實。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區黃姓男子，涉嫌隨機偷拍女子裙下風光。今年8月警方獲報，學勤路公車候車亭坐椅，遭人潑灑不明液體，經調閱監視器赫見黃男惡劣行徑。這個月2日警方持搜索票逮人，並在其電腦、硬碟查扣上萬張女子裙下風光，初估被害女性超過上百人，警詢後依妨害秘密罪嫌函送法辦。

據了解，黃姓男子（49歲）從事保全工作， 7、8年來他以自製偷拍器材，陸續偷拍被害女子裙下風光，並將偷拍照片、影片儲存於隨身碟、筆電內，因此黃男曾涉及偷拍，被警方依相關刑責函送法辦，想不到日前他又故態復萌偷拍，遭三峽警方逮捕送辦。

警方指出，今年8月初，三峽警方接獲不少民眾報案，位於學勤路一處公車候車亭坐椅，不時遭人惡意潑灑不明液體，造成搭車民眾無法坐著候車。轄區警獲報調閱周邊監視器畫面，赫見黃男先以飲料潑灑在公車候車亭坐椅，再假好心用樹葉清掃試圖製造更大面積汙漬，讓候車民眾無法入座，好讓他能順利持偷拍器材犯案。

這個月2日上午7時30分左右，警方蒐證完備，持搜索票到黃男位於三峽民生街租處逮人。並在黃男筆記型電腦、隨身硬碟、手機發現有上萬張偷拍裙下照片、影片，初估被害女子超過百人，一併帶回偵辦，偵詢時黃嫌對於隨身碟及筆電裙下風光來源交代不清，警詢後依妨害秘密罪嫌函送法辦。目前已有3名被害女子到所指認提告，將持續追查受害女子到所，協助釐清案情。

黃男先以飲料潑灑候車椅，藉以製造大面積污漬，行偷拍之實。記者曾伯愷／翻攝
黃男先以飲料潑灑候車椅，藉以製造大面積污漬，行偷拍之實。記者曾伯愷／翻攝
黃男尾隨被人準備偷拍。記者曾伯愷／翻攝
黃男尾隨被人準備偷拍。記者曾伯愷／翻攝
警方在黃男租處查扣偷拍器材及偷拍畫面。記者曾伯愷／翻攝
警方在黃男租處查扣偷拍器材及偷拍畫面。記者曾伯愷／翻攝
黃男先以飲料潑灑候車椅，藉以製造大面積污漬，行偷拍之實。記者曾伯愷／翻攝
黃男先以飲料潑灑候車椅，藉以製造大面積污漬，行偷拍之實。記者曾伯愷／翻攝

偷拍 公車

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