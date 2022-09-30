屏東3歲女童疑遭家暴...全身陳舊性傷痕及骨折 警獲報介入偵辦

屏東3歲女童疑似遭到家暴，昨天網友張貼女童全身遍布傷痕照片，惹人心疼，就醫後竟發現多處陳舊性灼傷及骨折，警方接獲報案已介入偵辦。

屏東縣政府警察局屏東分局發布訊息指出，昨天接獲民眾報案，稱女兒與前妻居住其他縣市，前往探視時，發現女兒身體多處傷痕，帶往醫院就醫；同時立即通報社工人員協助，向台灣屏東地方法院聲請緊急保護令，全案依涉嫌妨害幼童發育罪偵辦。

網友昨天在臉書（Facebook）社團「爆料公社」，以「全身傷痕菸疤、瘀青，3歲女童遭生母與現任丈夫施暴，家屬報警生父緊急接回」為題發文，附上女童全身傷痕照片，讓人看了相當不忍心。

文章還附上1張女童的就診資料，顯示「診斷結果為四肢及軀體多處陳舊性灼傷及挫傷、左側肋骨多處陳舊性骨折、腹脹」等狀況。

屏東縣政府社會處表示，昨日接獲通報後，女童已換到安全的地方照顧，也轉由權責單位後續處置。