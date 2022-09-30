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台東市長遭詐騙集團盜用頭貼欲詐騙 退警里長機警防詐

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

詐騙集團利用選舉熱潮進行詐騙，有詐騙集團盜用台東市長張國洲頭貼創立LINE假帳號後，向不知情的里長傳訊息問候，退警里長收到訊息，即知是詐騙通知市長。張表示，已報警處理，呼籲大家勿加好友，避免上當受騙。

張國洲說，這幾天收到很多詢問關心電話，想說發生甚麼事，原來自己被詐騙集團盜用，他還一一澄清解釋，想不到詐騙會利用選舉來跟風行騙，他昨天透過臉書等管道，呼籲市民不要受騙上當，同時向警方報案偵辦。

這幾天台東市不少里長接到市長的LINE訊息，開口借款20萬到50萬不等，並希望對方能盡快匯款，甚至取信里長，佯稱相約辦公室碰面，不過，警察退休的建農里長林金寶，收到訊息即知道是詐騙，隨通知張國洲。

林金寶說，他收到訊息就回撥過去，對方還說中午12點市長辦公室見，一聽對方口氣和態度，就知道有問題，詢問其他里長也收到相同訊息，經確認市長秘書，確定這是百分百詐騙。

台東縣警察局表示，適逢選舉期間，全國不少縣市已發生類似詐騙案件，呼籲民眾收到不明確的訊要調高警覺，一定要查證，以免受騙。

有詐騙集團盜用台東市長張國洲頭貼創立LINE假帳號後企圖行騙，張昨天透過臉書等管道，呼籲市民不要受騙上當，同時向警方報案偵辦。記者尤聰光／翻攝
有詐騙集團盜用台東市長張國洲頭貼創立LINE假帳號後企圖行騙，張昨天透過臉書等管道，呼籲市民不要受騙上當，同時向警方報案偵辦。記者尤聰光／翻攝

詐騙集團 台東

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