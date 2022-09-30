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畫面曝光！女北市違規左轉撞飛3機車 傻稱「不知不能轉」
呂姓女子今早駕駛汽車行經台北市大同區承德路時，左轉撞上對向直行的3輛機車，釀1人輕傷、1人意識不清，警方初查，該路段該時段禁止左轉，將依道路交通管理處罰條例究辦。
警方調查，30歲呂女上午8時許駕車沿承德路北往南方向行駛，經酒泉街口左轉，撞上對向直行的3輛機車，其中66歲游姓男子手部擦傷無大礙、26歲李姓男子摔倒在地，頭部受創失去意識，送醫搶救中。
據悉，呂女肇事後供稱「不知道那裡不能左轉」。警方說，呂女等肇事人酒測值為0，李男也抽血檢驗中，初查案發路段在案發時段禁止左轉，呂女駕車左轉肇事，已違反道路交通管理處罰條例。
道路交通管理處罰條例第4條規定，駕駛人駕車應遵守道路交通標誌、標線、號誌的指示、警告、禁制規定；同條例第48條規定，汽車駕駛人轉彎或變換車道時，不依標誌、標線、號誌指示，處600至1800元罰鍰。
警方呼籲，駕駛人應注意道路號誌、標誌等指示，尤其上班尖峰時間車輛多，駕車更應集中注意力，避免違規肇事。
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