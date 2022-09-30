快訊

直播／今本土新增43280例、50例死亡 225例境外移入

中重症增149例！2歲女童確診5周後「嘔吐草莓舌」引發MIS-C

直播／首份台灣人觀點美食評鑑！第二屆「500盤」榜單公布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

畫面曝光！女北市違規左轉撞飛3機車 傻稱「不知不能轉」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

呂姓女子今早駕駛汽車行經台北市大同區承德路時，左轉撞上對向直行的3輛機車。記者李隆揆／翻攝
呂姓女子今早駕駛汽車行經台北市大同區承德路時，左轉撞上對向直行的3輛機車。記者李隆揆／翻攝
呂姓女子今早駕駛汽車行經台北市大同區承德路時，左轉撞上對向直行的3輛機車，釀1人輕傷、1人意識不清，警方初查，該路段該時段禁止左轉，將依道路交通管理處罰條例究辦。

警方調查，30歲呂女上午8時許駕車沿承德路北往南方向行駛，經酒泉街口左轉，撞上對向直行的3輛機車，其中66歲游姓男子手部擦傷無大礙、26歲李姓男子摔倒在地，頭部受創失去意識，送醫搶救中。

據悉，呂女肇事後供稱「不知道那裡不能左轉」。警方說，呂女等肇事人酒測值為0，李男也抽血檢驗中，初查案發路段在案發時段禁止左轉，呂女駕車左轉肇事，已違反道路交通管理處罰條例。

道路交通管理處罰條例第4條規定，駕駛人駕車應遵守道路交通標誌、標線、號誌的指示、警告、禁制規定；同條例第48條規定，汽車駕駛人轉彎或變換車道時，不依標誌、標線、號誌指示，處600至1800元罰鍰。

警方呼籲，駕駛人應注意道路號誌、標誌等指示，尤其上班尖峰時間車輛多，駕車更應集中注意力，避免違規肇事。

呂姓女子今早駕駛汽車行經台北市大同區承德路時，左轉撞上對向直行的3輛機車。記者李隆揆／翻攝
呂姓女子今早駕駛汽車行經台北市大同區承德路時，左轉撞上對向直行的3輛機車。記者李隆揆／翻攝
呂姓女子今早駕駛汽車行經台北市大同區承德路時，左轉撞上對向直行的3輛機車。記者李隆揆／翻攝
呂姓女子今早駕駛汽車行經台北市大同區承德路時，左轉撞上對向直行的3輛機車。記者李隆揆／翻攝
呂姓女子今早駕駛汽車行經台北市大同區承德路時，左轉撞上對向直行的3輛機車。記者李隆揆／翻攝
呂姓女子今早駕駛汽車行經台北市大同區承德路時，左轉撞上對向直行的3輛機車。記者李隆揆／翻攝
呂姓女子今早駕駛汽車行經台北市大同區承德路時，左轉撞上對向直行的3輛機車。記者李隆揆／翻攝
呂姓女子今早駕駛汽車行經台北市大同區承德路時，左轉撞上對向直行的3輛機車。記者李隆揆／翻攝
呂姓女子今早駕駛汽車行經台北市大同區承德路時，左轉撞上對向直行的3輛機車。記者李隆揆／翻攝
呂姓女子今早駕駛汽車行經台北市大同區承德路時，左轉撞上對向直行的3輛機車。記者李隆揆／翻攝

標誌 北市 酒測

延伸閱讀

北市騎士半夜涉嫌闖紅燈 遭計程車撞飛

影／機車停分隔島旁幫忙撿茄子 三重男被來車撞飛爆頭慘死

高雄嬤說要外出散步遭騎士撞飛 女兒、孫女目睹她慘死

畫面曝光！名醫王群光過馬路遭機車撞飛 送醫宣告不治

相關新聞

16歲少女違規騎車...北宜公路打滑自摔 撞上對向水泥車喪命

16歲周姓少女無照違規騎車，今天上午行經新北市坪林區北宜公路7段時，疑似過彎時打滑自摔撞上對向預拌混凝土車，經送醫搶救仍...

影／三峽保全男涉偷拍百餘女裙下風光 警搜扣藏上萬照片檔硬碟

新北市三峽區黃姓男子，涉嫌隨機偷拍女子裙下風光。今年8月警方獲報，學勤路公車候車亭坐椅，遭人潑灑不明液體，經調閱監視器赫...

未保持安全車距！國1遊覽車追撞小客車「車流回堵數公里」

國道1號南向248公里今天上午10點26分左右發生一輛遊覽車追撞小客車事故，目擊者說車上疑有乘客，所幸國道公路警察局第四...

金門5鄉鎮長 LINE遭冒用騙錢

選舉期間，金門5鄉鎮長被詐騙集團冒用，以LINE向村里長與友人傳訊騙錢，警方已偵辦，希望掌握被騙人數及金額。

北市女開車碰撞3機車 一男騎士頭部重創送醫搶救

呂姓女子今早駕駛汽車行經台北市大同區一處路口，碰撞3輛機車，其中1名李姓騎士頭部重創，意識不清送醫搶救中，警方已介入釐清...

影／國一王田離奇火燒車 後座有焦屍沒駕駛人

國道一號王田交流道出口邊坡今天清晨兩點發生火燒車，消防人員趕到撲滅火勢，發現後座有一名死者，身分不明，國道三隊員林分隊通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。