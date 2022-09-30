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影／國一王田離奇火燒車 後座有焦屍沒駕駛人
國道一號王田交流道出口邊坡今天清晨兩點發生火燒車，消防人員趕到撲滅火勢，發現後座有一名死者，身分不明，國道三隊員林分隊通知車主的家人到案，並報請檢方指揮偵辦以釐清車禍發生原因。
國道三隊員林分隊分隊長廖志偉說，國道警方今天清晨兩點接獲民眾報案，指稱國道一號南向188公里王田交流道出口，有一輛轎車撞擊匝道護欄衝出斜坡起火燃燒，國道三隊立即派遣巡邏車、刑事組人員前往處理，並通知台中市政府消防車、救護車前往現場，消防人員撲滅火勢，在後座發現一名死者，身分仍有待查證。
台中市消防局人員表示，趕到時，車子陷入火海，車內沒呼救聲，撲滅大火才發現車內有人坐在後座，已燒成焦屍，外觀上看不出性別和年齡，無法辨識身分。
警方通知車主到案，截至今天中午還沒找到車主，難以判斷車主與車上焦屍的關係。國道三隊表示，目前不能推斷車禍發生原因是人為或意外，將持續調查釐清火燒車故發生原因。
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