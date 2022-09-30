逾期印尼船員藏身雞肉加工廠做煙燻雞 移民署逮64人

移民署新北市專勤隊昨天兵分12路在新北市多處新建工地及一間雞肉加工廠，查獲48名違法外籍移工、14名非法雇主及2名非法仲介共64人，涉嫌非法打工依違反就業服務法移送勞政機關裁處，並持續追查幕後不法集團。

新北市專勤隊接獲線報，在新北市汐止區一處雞肉加工廠，疑似有多名外籍移工從事非法打工，移民官昨天到場以優勢人力包圍，外籍移工仍十分冷靜的處理待烹調的雞隻，經查證身分發現3人均是逾期居留的印尼籍船員。經檢視現場環境，無本國人在場指揮，從雞隻清潔、鍋爐煮雞、煙燻再到包裝出貨，每天凌晨零時至上午8時全由3名印尼籍船員一手包辦。