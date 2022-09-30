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逾期印尼船員藏身雞肉加工廠做煙燻雞 移民署逮64人
移民署新北市專勤隊昨天兵分12路在新北市多處新建工地及一間雞肉加工廠，查獲48名違法外籍移工、14名非法雇主及2名非法仲介共64人，涉嫌非法打工依違反就業服務法移送勞政機關裁處，並持續追查幕後不法集團。
新北市專勤隊接獲線報，在新北市汐止區一處雞肉加工廠，疑似有多名外籍移工從事非法打工，移民官昨天到場以優勢人力包圍，外籍移工仍十分冷靜的處理待烹調的雞隻，經查證身分發現3人均是逾期居留的印尼籍船員。經檢視現場環境，無本國人在場指揮，從雞隻清潔、鍋爐煮雞、煙燻再到包裝出貨，每天凌晨零時至上午8時全由3名印尼籍船員一手包辦。
新北市專勤隊昨天查獲非法打工外籍移工共37男11女，其中45名越南籍、3名印尼籍，專勤隊長莊懿強表示，在台違法工作的外籍移工對本國人生活安全及就業影響重大，呼籲國人聘僱外國人前應積極查證身分真偽，切勿僱用身分不明的外籍人士工作，以免遭地方勞政機關以違反就業服務法裁罰15萬元以上、75萬元以下罰鍰，若5年內再犯更恐遭處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。新北市專勤隊將持續會同轄內治安機關不定期查察，展現執法決心，共同營造安全的生活環境。
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