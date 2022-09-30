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逾期印尼船員藏身雞肉加工廠做煙燻雞 移民署逮64人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

移民署新北市專勤隊昨天兵分12路在新北市多處新建工地及一間雞肉加工廠，查獲48名違法外籍移工、14名非法雇主及2名非法仲介共64人，涉嫌非法打工依違反就業服務法移送勞政機關裁處，並持續追查幕後不法集團。

新北市專勤隊接獲線報，在新北市汐止區一處雞肉加工廠，疑似有多名外籍移工從事非法打工，移民官昨天到場以優勢人力包圍，外籍移工仍十分冷靜的處理待烹調的雞隻，經查證身分發現3人均是逾期居留的印尼籍船員。經檢視現場環境，無本國人在場指揮，從雞隻清潔、鍋爐煮雞、煙燻再到包裝出貨，每天凌晨零時至上午8時全由3名印尼籍船員一手包辦。

新北市專勤隊昨天查獲非法打工外籍移工共37男11女，其中45名越南籍、3名印尼籍，專勤隊長莊懿強表示，在台違法工作的外籍移工對本國人生活安全及就業影響重大，呼籲國人聘僱外國人前應積極查證身分真偽，切勿僱用身分不明的外籍人士工作，以免遭地方勞政機關以違反就業服務法裁罰15萬元以上、75萬元以下罰鍰，若5年內再犯更恐遭處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。新北市專勤隊將持續會同轄內治安機關不定期查察，展現執法決心，共同營造安全的生活環境。

移民署新北市專勤隊昨天會同新北市警方及市府勞工局在新北市汐號止區一處雞肉加工廠，查獲3名負責製做煙燻雞的逾期居留印尼籍船員。記者王長鼎／翻攝
移民署新北市專勤隊昨天會同新北市警方及市府勞工局在新北市汐號止區一處雞肉加工廠，查獲3名負責製做煙燻雞的逾期居留印尼籍船員。記者王長鼎／翻攝
移民署新北市專勤隊昨天會同新北市警方及市府勞工局在新北市多處新建工地查獲多名非法打工的逾期居留外籍移工。記者王長鼎／翻攝
移民署新北市專勤隊昨天會同新北市警方及市府勞工局在新北市多處新建工地查獲多名非法打工的逾期居留外籍移工。記者王長鼎／翻攝
移民署新北市專勤隊昨天會同新北市警方及市府勞工局在新北市汐號止區一處雞肉加工廠，查獲3名負責製做煙燻雞的逾期居留印尼籍船員。記者王長鼎／翻攝
移民署新北市專勤隊昨天會同新北市警方及市府勞工局在新北市汐號止區一處雞肉加工廠，查獲3名負責製做煙燻雞的逾期居留印尼籍船員。記者王長鼎／翻攝
移民署新北市專勤隊昨天會同新北市警方及市府勞工局在新北市多處新建工地查獲多名非法打工的逾期居留外籍移工。記者王長鼎／翻攝
移民署新北市專勤隊昨天會同新北市警方及市府勞工局在新北市多處新建工地查獲多名非法打工的逾期居留外籍移工。記者王長鼎／翻攝

移工 印尼

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