未保持安全車距！國1遊覽車追撞小客車「車流回堵數公里」

國道1號南向248公里今天上午10點26分左右發生一輛遊覽車追撞小客車事故，目擊者說車上疑有乘客，所幸國道公路警察局第四公路警察大隊趕抵救援，未有人員受傷。

遊覽車今天上午10時許行駛在國道1號南向中線車道，疑在248公里處未保持安全行車距離，不慎追撞前方自小客車，致前車後方玻璃碎裂，一度造成車流回堵數公里，車速僅20多公里，不過幸好未釀嚴重事故，沒有人員受傷。

第四公路警察大隊表示，現場由斗南分隊依規定處理，約在10點32分排除，全線恢復通車，經對駕駛施以酒測，均無飲酒情形。