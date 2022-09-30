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未保持安全車距！國1遊覽車追撞小客車「車流回堵數公里」

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

國道1號南向248公里今天上午10點26分左右發生一輛遊覽車追撞小客車事故，目擊者說車上疑有乘客，所幸國道公路警察局第四公路警察大隊趕抵救援，未有人員受傷。

遊覽車今天上午10時許行駛在國道1號南向中線車道，疑在248公里處未保持安全行車距離，不慎追撞前方自小客車，致前車後方玻璃碎裂，一度造成車流回堵數公里，車速僅20多公里，不過幸好未釀嚴重事故，沒有人員受傷。

第四公路警察大隊表示，現場由斗南分隊依規定處理，約在10點32分排除，全線恢復通車，經對駕駛施以酒測，均無飲酒情形。

第四公路警察大隊呼籲，未保持行車安全距離是十大肇因之冠，去年該隊國道轄線因未保持行車安全距離的交通事故達9989件，依道路交通管理處罰條例規定，違者最高可處6000元罰緩。

一輛遊覽車今天上午10時許行經國道1號南向248公里路段未保持安全車距追撞前車。記者陳苡葳／翻攝
一輛遊覽車今天上午10時許行經國道1號南向248公里路段未保持安全車距追撞前車。記者陳苡葳／翻攝
遭遊覽車追撞的銀色自小客車後方玻璃碎裂，幸好無人受傷。記者陳苡葳／翻攝
遭遊覽車追撞的銀色自小客車後方玻璃碎裂，幸好無人受傷。記者陳苡葳／翻攝

警察 國道

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