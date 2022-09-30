16歲少女違規騎車...北宜公路打滑自摔 撞上對向水泥車喪命

16歲周姓少女無照違規騎車，今天上午行經新北市坪林區北宜公路7段時，疑似過彎時打滑自摔撞上對向水泥車，經送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝 16歲周姓少女無照違規騎車，今天上午行經新北市坪林區北宜公路7段時，疑似過彎時打滑自摔撞上對向預拌混凝土車，經送醫搶救仍宣告不治，詳細事故發生原因仍有待警方調查釐清，並追究機車車主的相關責任。

新北市消防局今天上午9時56分獲報，坪林區北宜公路7段31.7公里處，發生機車與預拌混凝土車相撞車禍意外，救護人員到場，發現機車騎士16歲周姓女子傷勢嚴重，當場無生命跡象，緊急送往北市萬芳醫院急救仍宣告不治。

據了解，周女想到坪林跑山兜風，獨自一人騎著張姓男友的機車，從新店往坪林方向行駛，行經該處彎道時，疑似車速過快，失控自摔滑向對向車道，撞上由50歲鄭姓男子駕駛由坪林向新店方向行駛的預拌混凝土車，由於事出突然，周女慘遭預拌混凝土車輾過。