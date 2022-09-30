台南消防二大隊、麻豆新樓醫院辦緊急救護訓練強化合作。記者周宗禎／攝影 台南市消防局第二大隊與麻豆新樓醫院舉辦緊急救護訓練，麻新急診醫學科及心臟內科醫師團隊提供急性心肌梗塞、急性腦中風課程，經由課室教學案例分享與醫療設備參訪，提供第一線緊急救護執行人員更清楚院後的院端處置，有助於外勤執行緊急救護勤務。台南市消防之友會第二辦事處長胡正德贈紀念品，感謝院方提供場地及技術指導。

成大心臟科團隊駐診麻豆新樓醫院，可24小時提供心導管緊急治療服務，利用救護車上的12導程心電圖機器判讀，並將心電圖上傳至本局與醫師團隊line群組，經醫師判讀為心肌梗塞，立即透過群組通知麻豆新樓醫院，並啟動心導管治療準備，對於心肌梗塞的患者，盡早打通阻塞的血管，對於患者癒後有很大的幫助。

麻新院長劉啓擧表示，二大隊今天、下周五與麻新合作辦理精進消防人員救護實務訓練，除了可強化消防人員救護技術外，更能藉由參訪醫院，了解醫院所具備的醫療能力，讓消防人員對於救護醫療後端的運作更加清楚，以利第一線執行救護的消防人員能銜接整體醫療技術。