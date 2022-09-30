影／機車借好友驚見車身傷痕累累 半夜約談判起衝突

新北市簡姓男子不滿友人王姓男子日前借騎機車竟將車子搞得傷痕累累，卻不願出錢修理，今天凌晨相約在板橋區談判，王男不僅找友人助陣還帶球棒到場，雙方一言不合動手互毆，海山警方迅速到場壓制。因雙方均不提傷害告訴，警詢後今將二人依違反社會秩序維護法函送新北地檢署簡易庭裁處。

海山警分局今天凌晨2時許獲報，板橋區雨農路發生街頭打架糾紛，轄區新6D77出所線上巡邏警方迅速趕抵時，已無打架情事，經查，18歲簡姓男子日前將機車借給友人王姓男子（20歲）騎，沒想到王男還車後發現機車被搞得傷痕累累，卻不願出錢修理。