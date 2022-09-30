六塊肌健美男騙輕熟女上當 8男女為詐團洗錢3000萬

警方發現詐騙集團利用健美男照片，騙女子上當。記者林保光／翻攝 高雄陳姓男子帶領7名男女，近1年涉嫌為詐騙集團洗錢約3000萬元。警方查出，陳的上游集團以交友或投資圈套，令35名男女上當，還以男子露六塊肌照片，騙其中1名女子上當。警方逮捕陳的旗下成員，陳急著逃赴泰國，在桃園機場被捕，全案依詐欺及違反洗錢防制法移送法辦。

據了解，去年10月起，警方接獲35名受騙男女報案，說使用交友軟體結識網友，受慫恿投資股票、虛擬貨幣或黃金，事後無法領回獲利才知道上當。

被騙的35人當中，1名退休男子誤入假投資網站，損失300多萬元，受騙金額最多；1名42歲的女子上交友網站，見對方以六塊肌健美男的照片當頭像，雙方聯繫約2個月後，女子以為找到真愛，卻落入詐騙圈套，投資股票，結果被騙60萬元。

高雄市刑警大隊接獲報案，追查詐騙集團人頭帳戶及車手，才查出陳姓男子（25歲）與鄭姓男子（24歲）、劉姓女子（26歲）等8名男女，自去年10月涉嫌為詐騙集團洗錢。