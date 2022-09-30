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六塊肌健美男騙輕熟女上當 8男女為詐團洗錢3000萬
高雄陳姓男子帶領7名男女，近1年涉嫌為詐騙集團洗錢約3000萬元。警方查出，陳的上游集團以交友或投資圈套，令35名男女上當，還以男子露六塊肌照片，騙其中1名女子上當。警方逮捕陳的旗下成員，陳急著逃赴泰國，在桃園機場被捕，全案依詐欺及違反洗錢防制法移送法辦。
據了解，去年10月起，警方接獲35名受騙男女報案，說使用交友軟體結識網友，受慫恿投資股票、虛擬貨幣或黃金，事後無法領回獲利才知道上當。
被騙的35人當中，1名退休男子誤入假投資網站，損失300多萬元，受騙金額最多；1名42歲的女子上交友網站，見對方以六塊肌健美男的照片當頭像，雙方聯繫約2個月後，女子以為找到真愛，卻落入詐騙圈套，投資股票，結果被騙60萬元。
高雄市刑警大隊接獲報案，追查詐騙集團人頭帳戶及車手，才查出陳姓男子（25歲）與鄭姓男子（24歲）、劉姓女子（26歲）等8名男女，自去年10月涉嫌為詐騙集團洗錢。
陳姓男子因鄭、劉被捕，四處藏匿，警方追到他在高雄市三民區住處，不見他的蹤影，後來通知他又未到案，警方向高雄地檢署聲請限制他出境，8月12日他提3只行李箱要赴泰國，果然被移民署及航警攔下，才陸續逮捕旗下成員，查出他們近1年，涉嫌為詐集團洗錢約3000萬元，全案依詐欺及違反洗錢防制法移送法辦。
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