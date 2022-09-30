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北市騎士半夜涉嫌闖紅燈 遭計程車撞飛
今天凌晨2時34分，台北市大安區信義路與新生南路口，一輛機車涉嫌闖紅燈，遭計程車攔腰撞上，騎士被撞到飛起後倒地，送醫急救後暫無生命危險；計程車司機與乘客輕傷，警方正調查肇事原因。
29歲黃姓男子，騎乘機車沿信義路南側西往東方向行進，行經肇事地時，車頭與新生南路北往南行駛、由54歲方姓男子駕駛的計程車發生碰撞。
騎士到場被撞飛起，摔落公車停等處旁，全身多處受傷，送台大醫院治療；計程車頭碰損，駕駛腳部挫傷，乘客頭部撞到前座輕傷，兩人送往國泰醫院治療。
警方調閱監視器，發現機車行進方向路口的號誌為紅燈，騎士涉嫌闖紅燈，但計程車車速疑似過快，也未注意車前狀況，警方將進一步調查肇事原因。
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