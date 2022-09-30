影／抓不勝抓！林口深夜飆車擾民 環、警兩天抓28件

新北市林口區深夜改管噪音車飆行，嚴重影響當地居民安寧。這個月27、28日兩天，林口警分局聯合新北市環保局人員，執行深夜稽查勤務，兩天時間共取締噪音車28件；另19件車輛改（換）裝排氣管產生噪音通報環保局裁罰，提醒駕駛人切勿以身試法傷了荷包。

林口警分局表示，有鑑於轄內改裝噪音車飆行，影響附近居民安寧。林口警方分析評估，於轄內設置4處移動式檢測噪音裝備，並輔以固定式噪音拍照系統加強取締。同時規劃小區域巡邏警力從點連線，形成面的交織布置，強力取締噪音改管車。

這個月27、28兩日，林口警方結合環保局執行取締噪音、改（換）裝排氣管車聯合稽查，共取締28件噪音車；19輛改（換）裝排氣管產生噪音通報。