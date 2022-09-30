放學時間到 高雄8旬嬤接66歲兒「放學」背後曝洋蔥

每逢放學，校門口擠滿接小孩放學的家長，高市88歲熊姓老婦人患失智症，記憶常停留在66歲兒子還是小學生階段；前天下午，放學時間一到，老婦出門接兒「放學」，未料迷途，即乾脆坐在路邊不願起身，員警認出老婦是轄區迷途常客，通知老婦兒子將她帶回家。

左營警分局新莊路派出所警方前天下午3時許，接獲民眾報案，指稱政德路上有1名迷途老婆婆，一直在路口徘徊，不久坐在馬路上不肯起來，請求警方協助。

巡邏警網巡佐歐陽政及警員謝易霖到場了解，警方一眼認出是家住重安路的88歲熊姓老婦人，由於老婦患有失智症，和66歲兒子同住的她，記憶不佳，有時記性會停留在兒子就讀國小的回憶中，常在下午時段，國小放學時間到了，就想出門接兒子放學。

前天下午3時許，老婦出門後走了3、400百公尺的路即迷途，因累了，乾脆坐在地上休息，由於老婦迷途次數多，一個月約1至2次，新莊所幾乎全所警員都認識她。