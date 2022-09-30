影／賓士男精神不濟駕車自撞 毀新莊4店家柱子3車

新北市泰山區徐姓男子，今天凌晨開車外出吃宵夜，未料返程行經新莊區中正路222號前，疑因精神不濟，自撞4店家騎樓柱子、3輛機車與單車，所幸現場未波及其他路過人車，駕駛沒有受傷、沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。

據了解，徐姓男子（56歲）因其泰山區住處附近，塭仔圳重劃區不時在深夜施工，導致他這一周來無法入眠苦不堪言。今天凌晨他又被施工聲音吵的無法入眠，氣的徐男只好駕駛賓士車E280外出，到新莊區吃宵夜。