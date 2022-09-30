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影／賓士男精神不濟駕車自撞 毀新莊4店家柱子3車

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市泰山區徐姓男子，今天凌晨開車外出吃宵夜，未料返程行經新莊區中正路222號前，疑因精神不濟，自撞4店家騎樓柱子、3輛機車與單車，所幸現場未波及其他路過人車，駕駛沒有受傷、沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。

據了解，徐姓男子（56歲）因其泰山區住處附近，塭仔圳重劃區不時在深夜施工，導致他這一周來無法入眠苦不堪言。今天凌晨他又被施工聲音吵的無法入眠，氣的徐男只好駕駛賓士車E280外出，到新莊區吃宵夜。

今天凌晨3時許，徐男吃完消夜，開車準備返回泰山區住處，途中行經新莊區中正路222號前，疑因精神不濟，車子直往路邊4間店家撞去，造成4間店家騎樓外柱子傾斜毀損、2輛機車、1輛自行車撞毀。所幸事發當下未波及其他路過人車，徐男沒有受傷、沒有酒駕，至於確切事故原因，有待警方調查後釐清。

徐男駕駛賓士車自撞，車頭毀損。記者曾伯愷／翻攝
徐男駕駛賓士車自撞，車頭毀損。記者曾伯愷／翻攝
徐男駕駛賓士車行經新北市新莊區中正路，疑因精神不濟撞毀4間店家柱子、3車，所幸現場沒人受傷。記者曾伯愷／翻攝
徐男駕駛賓士車行經新北市新莊區中正路，疑因精神不濟撞毀4間店家柱子、3車，所幸現場沒人受傷。記者曾伯愷／翻攝
徐男駕駛賓士車行經新北市新莊區中正路，疑因精神不濟撞毀4間店家柱子、3車，所幸現場沒人受傷。記者曾伯愷／翻攝
徐男駕駛賓士車行經新北市新莊區中正路，疑因精神不濟撞毀4間店家柱子、3車，所幸現場沒人受傷。記者曾伯愷／翻攝

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