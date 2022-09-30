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互看一眼心生不滿大街打架 警方到場全帶回派出所
台北市萬華區廣州街，日前清晨發生鬥毆案件，起因只是因為不相識的兩人互看一眼，轄區警方迅速到場排除狀況，並將相關人等帶回派出所偵辦。
萬華警分局龍山派出所，27日凌晨5時50分許接獲報案，廣州街有人打架，員警獲報後趕往現場，發現是劉男（20歲）與倪男（43歲）、吳男（46歲）、吳女（49歲）等人發生衝突互毆。
劉男與倪男等人互不認識，雙方酒後到廣州街的店家用餐，結帳時劉男與吳男互看一眼，劉男不滿，質問吳男看什麼。倪男等人走出店外，劉男向倪男等人丟擲店家食物，雙方拉扯衝突，吳女勸架阻擋，但劉男與倪男、吳男，雙方仍大打出手，警方到場後將人帶回派出所偵辦，3人不願提出傷害告訴，警方詢後依社會秩序維護法送辦。
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