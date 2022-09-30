互看一眼心生不滿大街打架 警方到場全帶回派出所

台北市萬華區廣州街，日前清晨發生鬥毆案件，起因只是因為不相識的兩人互看一眼，轄區警方迅速到場排除狀況，並將相關人等帶回派出所偵辦。

萬華警分局龍山派出所，27日凌晨5時50分許接獲報案，廣州街有人打架，員警獲報後趕往現場，發現是劉男（20歲）與倪男（43歲）、吳男（46歲）、吳女（49歲）等人發生衝突互毆。