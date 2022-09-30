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停車糾紛怒罵鄰居「沒品」挨告 他當庭鞠躬道歉也沒用
高雄市葉姓男子與同住在楠梓區的徐姓男子為上下樓鄰居關係，兩人因停車糾紛，互有嫌隙，日前又因停車問題在大樓2樓樓梯口爭執，葉男怒飆對方「幹，做人那沒品呀」挨告，又否認犯行，但在審理時，態度軟化，當庭鞠躬道歉卻未獲原諒。地院審理後，將葉男依公然侮辱罪，處3000元罰金。
判決指出，葉男與徐男為上下樓鄰居，兩人因停車糾紛，互有嫌隙，在今年3月24日晚上9時37分許，又因停車糾紛，在該大樓2樓樓梯口，狹路相逢，進而爆發口角。
過程中，葉男一氣之下，以台語辱罵對方「幹，做人那沒品呀」；引起徐男不滿，對他提告妨害名譽罪。
警詢、偵訊時，葉男矢口否認犯行，辯說是在質疑他為什麼亂檢舉，純粹質疑所以大聲問他而已；後由檢方依法起訴，地院以簡易判決處刑。
審理期間，葉男態度軟化，當庭向徐男鞠躬道歉，但徐不願接受，雙方也未達成和解。
地院認為，葉男在公共場合辱罵對方，欠缺尊重他人名譽的守法觀念；衡量學經歷及犯罪動機，審理後，將他依公然侮辱罪，處3000元罰金，得服勞役，全案仍可上訴。
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